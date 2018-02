El ciudadano no es un zombi

Hernán Cabrera M.

Exdefensor del Pueblo

Hace algunos días integrantes de cierta plataforma ciudadana salían a las calles disfrazados de zombis, que querían dejar un mensaje a los curiosos: romper con la “indiferencia o pasividad” de la población frente a sus demandas: defender el voto del 21F y defender la democracia. Los zombis son seres humanos muertos en vida, que arrastrando los pies y moviendo los brazos de forma autómata, van detrás de otros seres humanos buscando morderles y convertirles en sus iguales. Recibió aplausos y cobertura en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero más allá de ello no tuvo mucha repercusión, y eso por la sencilla razón, de que fue una falta de respeto al sentido común y al ciudadano que ha despertado y que ha asumido la política como un instrumento para hacerse escuchar y buscar participar de las decisiones de su municipio y de su país. El ciudadano cruceño no es un zombi, ni nada por el estilo. Michel Foucault nos dice que cada persona es un ser en permanente renovación y se activa a través de sus diferentes manifestaciones, y que por tanto, no puede ni debe estar al nivel de ese zombi: “Las prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo”. Lo que pasa es que algunas plataformas políticas que han emergido como hongos últimamente buscan monopolizar la protesta social y conducirnos al discurso único de que aquel que no los apoya es traidor o enemigo de Santa Cruz. Precisamente esa marcha de los zombis pretendía decirnos que aquel que no marche, que no salga a las calles, que no bloquee, que no proteste se parece a ese zombi. NO es así, y es bueno recordarles que la acción política ciudadana tiene muchas expresiones y canales de visibilización. Un ciudadano viene expresando su malestar por la violación a la Constitución Política a través de un grafiti que se ve todo los días en las calles; de una canción que viene siendo reproducida por los grupos de WhatsApp; de una obra de arte que está en cartelera; de un artículo en los medios de comunicación; de comentarios o memes en las redes sociales; de las discusiones en las reuniones familiares, sociales y amorosas; en los encuentros deportivos en que las barras sacan letreros con un NO; en el corso carnavalero que tuvo un alto ingrediente político, aunque quisieron minimizarlos algunos canales de Tv, en fin, la protesta política tiene varios cauces, y no pretendan imponernos que aquel que no esté en las calles tirando piedras; aquel que no grite sandeces; aquel que no aparece en las redes televisivas, como lo vienen haciendo los dirigentes de las plataformas; aquel que no bloquee es un ciudadano apático, cobarde, comparado a un zombi. Ese ciudadano se da modos y formas para hacerse escuchar, y no necesariamente debe pasar o ser conocido por las plataformas, y gracias a las redes sociales que esa protesta se hace sentir con fuerza. Además el ciudadano puso su cuota de humor y de participación en política en las elecciones judiciales, que con alegría acudió a las urnas y descargó su rabia y picardía en las papeletas, en las que la creatividad y el ingenio popular se impusieron, y con ello, el voto nulo, en clara referencia a la exigencia del respeto al voto del 22 de febrero de 2016, y con ello, el rechazo a la sentencia constitucional que aprueba la repostulación de Evo Morales. En definitiva, estimadas plataformas ni zombis ni monopolizar la protesta, ni pretender tener exclusividad en este proceso de emergencia ciudadana y de ejercicio de la acción política que las personas lo han asumido como un derecho humano, y como tal, nadie se les puede arrebatar ni cercenar ni manejarlos como manadas de ovejas.

