El futuro del trabajo: “Se viene un tsunami tecnológico”

El futuro del trabajo es uno de los temas centrales de la cumbre del G20, que este año preside la Argentina. Por lo tanto el T20, el grupo de afinidad que reúne a los Think Tanks más importantes del mundo, también asume el tópico como una prioridad. En ese marco se desarrolló la sesión plenaria en la que participó Ripani; y de la que también participaron la brasileña Claudia Costin, fundadora del Centro de Excelencia e Innovación de políticas educativas de la Fundación Getulio Vargas; Samir Saran, vicepresidente de la Fundación Observer Research; y Blair Sheppard, Global Leader for Strategy and Leadership Development.