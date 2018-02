Eliot León: “Yo no he matado, sólo he cometido el error de mirar todo”

Eliot León Fernández rompió en llanto y se puso de rodillas para pedir perdón a su pareja, Priscila Ch., que también está involucrada en el proceso que investiga el asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire.

El Ministerio Público declaró cuarto intermedio en el acto de reconstrucción para que el mismo continúe este viernes a las 08:30 en La Paz.

Eliot León Fernández pide perdón a su pareja. Foto: ANF.

Eliot: “Yo no he matado, sólo he cometido el error de mirar todo”

Eliot León (d) y su hermano Israel, principales acusados de la muerte de una pareja en La Paz. Foto: APG

La Paz / ANF.- Eliot León Fernández, vestido con una chaqueta de color rojo y gris, pantalón beige, una gorra negra y un chaleco antibalas, rompió en llanto y se puso de rodillas para pedir perdón a su pareja, Priscila Ch., que también está involucrada en el proceso que investiga el asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire.

“Yo no he matado, yo no he matado, sólo he cometido el error de mirar todo”, dijo Eliot a Priscila, mientras se aferraba a sus piernas.

Esta escena se registró en medio del trabajo de reconstrucción del violento asesinato que se produjo el pasado 1 de enero, después de una fiesta de Año Nuevo en la ciudad de La Paz.

El proceso de reconstrucción, en el que participaron el Ministerio Público, la Policía y las partes involucradas, inició cerca a las 3:40 de este jueves y se prolongó hasta aproximadamente 17:00.

El Ministerio Público programó la reconstrucción de manera cronológica en tres escenarios: el primero en el local Planta Baja, luego en el lugar del crimen y finalmente en el sitio donde se encontraron los cuerpos de las víctimas (río Orkojawira).

En el recorrido se ha escuchado la versión de los implicados, las acciones que supuestamente realizaron, las personas con quienes se contactaron y en todo el proceso los principales acusados entraron en varias contradicciones.

“(Hubo contradicciones) respecto de los horarios, como también del grado de participación de algunos. Unos niegan haber participado, otros verifican la participación y otros consolidan la no participación, entonces son cosas que se están trabajando en la investigación”, manifestó el fiscal Marco Vargas.

El Fiscal adelantó que el careo entre los sindicados será importante para aclarar estos aspectos y llegar a la verdad de los hechos.

El Ministerio Público declaró cuarto intermedio en el acto de reconstrucción para que el mismo continúe el viernes a las 8:30.

El abogado de los familiares de las víctimas, Marco Mostajo, afirmó que aún no identificaron quiénes quitaron la vida a Jesús y Carla, tampoco se estableció quiénes violaron a Carla.

Por tanto, “nos faltaría retornar a la casa, ver qué aconteció con la muerte de los dos jóvenes, cómo han fallecido y posterior traslado de los cuerpos”, sostuvo.

Carla y Jesús fueron asesinados en Año Nuevo, además la joven fue agredida sexualmente.

Por este hecho, los hermanos León Fernández (Eliot, Israel, Mikaela), además de sus parejas Renzo Cáceres, Estefanía G. y Priscila Ch. se constituyen en los principales acusados.

Correo del Sur