Encuesta: Evo Morales baja al 22% en la intención de voto

La intención de voto del presidente Evo Morales es del 22%. Le sigue el líder cruceño Rubén Costas, con el 15%, y Samuel Doria Medina, con el 13%.

Página Siete / La Paz

De una nómina de seis líderes, los encuestados indicaron que no votarían por nadie. Optaron por la alternativa “ninguno”, según la reciente encuesta que Mercados y Muestras realizó para Página Siete.

“¿Si ésta fuera la lista de candidatos presidenciales el 2019, por quién votaría usted?”, fue la pregunta que se efectuó a los entrevistados en las nueve capitales, en la urbe alteña y en ciudades intermedias.

El 24% de los consultados optó por la opción “ninguno”, mientras que el 22% dijo que votaría por el presidente Evo Morales. (Más detalles ver la infografía).

El 28 de noviembre de 2017, integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, en sala plena, resolvieron dar vía libre para que el presidente Evo Morales sea candidato de por vida, pese a que el 21 de febrero de 2016 el 51,3% del electorado dijo No a la reelección.

El cuadro comparativo de la evolución de la intención de voto a favor del jefe de Estado muestra que, en relación a la encuesta de noviembre de 2017, el indicador bajó de 31% al 22%.

El expresidente Carlos D. Mesa no figura en el trabajo de campo de Página Siete, debido a que el vocero de la causa marítima afirmó que no será candidato presidencial en 2019.

De los líderes opositores

El 15% de los consultados manifestó que votaría por Rubén Costas, líder del Movimiento Demócrata Social y gobernador de Santa Cruz. Mientras que el 13% indicó que sufragaría por Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional.

El 10% de los encuestados optó por la alternativa “No sabe / No responde”. El 7% manifestó que apoyaría a Luis Revilla, alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad.

El 5% indicó que votaría por el expresidente Jorge Tuto Quiroga; mientras que el 4% expresó que apoyaría a Félix Patzi, gobernador de La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema.

Las próximas elecciones presidenciales están previstas para fines de 2019. En ese marco, el analista político Jorge Dulón indicó que el 24% de los encuestados que indicó que no votaría por nadie puede estar compuesto por quienes están desencantados del masismo y por quienes no quieren candidatos “que tengan cola de paja”.

El especialista subrayó que la intención de voto del presidente Morales registra algo revelador: “El resultado de la encuesta llama la atención porque da cuenta de que el techo histórico ha bajado, lo que muestra que la de Evo ya no es una candidatura que convoca a las mayorías y a la hegemonía”.

Después de las movilizaciones en contra del Código del Sistema Penal hay sectores que anunciaron que lucharán por la defensa de los resultados del 21F. Uno de ellos es el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), entidad que luego del alejamiento de la Central Obrera Boliviana decidió mantenerse vigente.

“Ratificamos la defensa de la democracia, el respeto a las libertades y garantías constitucionales, así como a la voluntad popular expresada en las urnas el 21 de febrero de 2016”, se lee en el comunicado que emitieron el jueves.

Trabajo de campo

Pregunta.- La pregunta planteada a los encuestados fue: ¿Si ésta fuera la lista de candidatos presidenciales el 2019, por quién votaría usted? La nómina estuvo conformada por los nombres de siete líderes. Muestra.- La encuesta se realizó a nivel nacional, urbano y rural. La muestra se distribuyó en las nueve capitales, El Alto, y ciudades intermedias.



PUNTO DE VISTA

“La gente no quiere candidatos que respondan al pasado, quiere renovación”

Jorge Dulón, analista político

Este porcentaje responde a que la percepción de la gente todavía es incierta. Yo creo que las personas están esperando, en primer lugar, que la oposición pueda tomar la definición de tener un sólo liderazgo.

La gente no quiere una dispersión de la oposición, quiere a un solo líder y entonces la gente no se va a definir por uno de los distintos candidatos de la oposición. Yo creo que eso es lo primero: la gente está esperando un sólo candidato.

Lo segundo es que la gente no quiere candidatos que respondan al pasado. Quiere una renovación en la política. Entonces, también está esperando que la oposición tome una decisión para apoyar un candidato que cumpla las características: es decir que no tenga cola de paja.

En tercer lugar como está de moda los outsiders, aquellos candidatos que nunca hicieron política y salen de la nada, tal vez la gente también está esperando a alguien que no necesariamente haya pertenecido al ámbito político y aguarda que ese líder salga a la palestra este año. Parte de ese 24% seguramente espera eso.

Ese 24% también puede estar compuesto por gente que está desencantada con el presidente Evo Morales, está un poco pensando en el estado de derecho, la democracia y que percibe que esos valores no se están respetando… tal vez espera que Evo dé un paso al costado.

Creo también que en el 24% que no votaría por “ninguno” está obviamente la gente que de alguna manera podía haber dado su apoyo a Carlos Mesa, que ya no está en la boleta de la encuesta porque en distintas oportunidades dijo que él no sería candidato.

Ahora bien, el 22% de intención de voto de Evo llama la atención, debido a que se decía que su techo histórico está entre el 30% y 33%. El resultado de la encuesta llama la atención porque da cuenta de que el techo histórico ha bajado, lo que muestra que la de Evo ya no es una candidatura que convoca a las mayorías y a la hegemonía.