Escándalo sexual en Paraguay: la polémica foto de dos presidentes de clubes

La publicación tuvo más de 700 RT y 1350 Me Gusta. Y una catarata de comentarios. “No entiendo por qué hay que burlarse luego, si sos presidente del club Sol de América deberías de ser mas serio y respetuoso”, le respondió uno de sus seguidores. “Perdón. No quería que te ofendas luego. Es solo un poco de humor“, argumentó Figueredo.