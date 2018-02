Europa rechaza el último plan británico para el Brexit

Londres sigue improvisando planes que la Unión Europea desecha uno tras otro.

El Reino Unido no sabe cómo salir de la Unión Europea más de año y medio después de que sus ciudadanos votaran esa salida en un referéndum empujados por una campaña nacionalista plagada de mentiras, que prometía una salida limpia y rápida, sin costes.

Bruselas y Londres sólo han conseguido por ahora negociar unos pasos muy genéricos sobre el fin de la membresía: que el gobierno británico debe respetar el estatus actual de los 3,2 millones de europeos residentes en el país y que Londres deberá pagar una factura de salida que podría irse a los 65.000 millones de euros.

El gobierno británico se comprometió a mantener sin controles ni aduanas la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero sigue sin explicar cómo pretende hacerlo mientras sale de la UE y de su Mercado Común. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, llegó a decir el viernes que no creía que el Reino Unido “haya todavía cuadrado el círculo”.

Hasta ahí los acuerdos básicos. Oficialmente se está negociando la relación futura, pero mientras el negociador europeo y ex canciller francés Michel Barnier va poniendo sobre la mesa sus imposiciones –porque más que negociar esto ha sido una cadena de renuncias por parte de Londres– en la capital británica se siguen improvisando planes que en Bruselas se desechan uno tras otro.

La última idea británica, un acuerdo interno de los conservadores del partido gobernante de la primera ministra Theresa May, nació moribunda después de que el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk dijera que era “una pura ilusión”.

Londres pretende ahora seguir en el Mercado Común Europeo –al que van aproximadamente la mitad de sus exportaciones–, pero sólo para algunos sectores (aviación, farmacéutica, finanzas), mientras otros sectores se quedarían a medio camino y otros saldrían automáticamente tras el período transitorio posbrexit, el 31 de diciembre de 2020.

Por supuesto, Londres sigue queriendo que ese plan no incluya la libre circulación y establecimiento de ciudadanos europeos en su territorio, ni una contribución al presupuesto europeo y sólo aceptaría la autoridad del Tribunal de Justicia de la UE en ciertos sectores.

Bruselas no acepta ese troceo del Mercado Común por sectores y recuerda que si el gobierno británico quiere que sus exportaciones sigan entrando a Europa sin aranceles ni más trámites como hasta ahora debe respetar las cuatro libertades: de mercancías, servicios, capitales y personas.

La Comisión Europea lleva meses recordando a Londres que el Reino Unido debe básicamente elegir entre dos tipos de relación: a la “canadiense” o a la “noruega”.

La primera se refiere al acuerdo de libre comercio firmado por la UE y Canadá a finales de 2016. Un vínculo así libraría al Reino Unido de las normas europeas, de tener que aceptar la inmigración del bloque, de los tribunales de la UE y de tener que seguir pagando contribuciones al presupuesto común.

Sin embargo, aunque se llame “de libre comercio”, esta opción no es totalmente libre. Algunos sectores pagan aranceles, hay cuotas en ciertos productos y la City londinense perdería el acceso que hoy tiene a los mercados financieros del resto de la UE. Un desastre para la economía británica.

La segunda opción, la “noruega”, copiaría la relación que el país escandinavo tiene con la UE. Noruega es parte del espacio de libre circulación de personas, comercia con Europa como si fuera miembro del bloque, acepta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y paga contribuciones. Pero no tiene voz ni voto en las decisiones de la UE y tiene que aceptar las normas que esta apruebe aunque le afecten directamente.

Con esta opción, el Reino Unido seguiría, en la práctica, como hasta ahora, pero habría perdido su capacidad de influencia en Bruselas. Un desastre para la clase política que prometió el Brexit.

Por ahora no hay más opciones en el menú y ninguna conviene a Londres. La UE anunció el viernes que en la cumbre europea del 22 y 23 de marzo presentará sus recomendaciones para el período transitorio de 21 meses tras el Brexit (29 de marzo de 2019), con o sin acuerdo de los negociadores británicos.

La fecha del Brexit se acerca y mientras Londres no sabe cómo salir del laberinto, la diplomacia europea no da ni un paso para facilitarle el camino. Un diplomático belga decía el viernes a Clarín: “la fecha del Brexit se acerca y el Brexit se aleja”. Cada vez son más los que creen que el Reino Unido no podrá salir de la UE y ningún gobierno entre los otros 27 parece dispuesto a darle una mano.

Las lenguas están desatadas en Bruselas. Cuando le preguntaron al presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker sobre estos planes británicos respondió: “no soy el primer ministro británico, pero sería bueno para el Reino Unido que lo fuera”. El socarrón Juncker se quedó a un paso de la mofa.

