Ferreira, con un pie fuera de Bolívar

La permanencia del delantero uruguayo ingresó en análisis dirigencial. El jugador está molesto porque no fue tomado en cuenta para viajar a Ecuador, por lo que los directivos ven por conveniente rescindirle el contrato.

Todo indica que la permanencia de William Ferreira terminó en Bolívar. Fuentes cercanas a la dirigencia celeste afirmaron a DIEZ que el jugador uruguayo se encuentra molesto por no haber sido tomado en cuenta para viajar a Ecuador para el partido ante Delfín por la Copa Libertadores. La dirigencia analiza la desvinculación del jugador.

Ferreira aún tiene contrato vigente con el club celeste hasta finales del próximo año; sin embargo, su presente en Bolívar no es bueno. El charrúa no es tomado en cuenta por el director técnico Vinícius Eutrópio, quien en varios partidos relegó al ariete al banco de suplentes y en otros casos no fue tomado en cuenta.

Ferreira no consiguió convencer al estratega brasileño, que depositó su confianza en Marcos Riquelme. El argentino es uno de los goleadores del torneo Apertura con cuatro tantos.

El delantero entretanto, guarda silencio, la mañana de este lunes entrenó junto con Damián Lizio y Pablo Pedraza en Tembladerani. Los tres jugadores no fueron tomados en cuenta para el partido ante Delfín este miércoles.

Fuente: diez.bo