Fiscal Ayala dice que senador Murillo pretende alejarlo del caso libreta militar falsa

El Fiscal Daniel Ayala muestra los reconocimientos que obtuvo cuando trabajaba en la Policía. Foto: ANF

La Paz, 8 de febrero (ANF).- El Fiscal Anticorrupción de La Paz, Daniel Ayala, señaló que las “falsas denuncias” vertidas por el senador opositor, Arturo Murillo, tienen la intención de alejarlo del caso libreta militar falsa en la que el legislador fue sentenciado a dos años de prisión.

Hace dos días atrás, el senador Murillo denunció que el fiscal Ayala fue sancionado con “baja definitiva” de la Policía porque incumplió temeraria y dolosamente sus deberes y disposiciones legales emanadas de la autoridad judicial. Además cuestionó que Ayala, que fue destituido en un proceso disciplinario, ahora esté a cargo de los casos más polémicos que están en la justicia.

El fiscal Ayala dijo que el fondo de las acusaciones es porque él en 2016 logró que una instancia judicial sentencie a dos años de prisión a Murillo por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en el marco del proceso iniciado por la Libreta de Servicio Militar que presentó para habilitarse como candidato al cargo de diputado en 2009.

“(Ahora) cuál considero que es el fondo (de las acusaciones que me hace), ha apelado el señor Murillo, apelación que está durmiendo en el Órgano Judicial más de un año y ocho meses. No se lleva la apelación ¿Por qué no se lleva la apelación? No sabemos seguramente es otra instancia la que tiene que decir por qué demora tanto una apelación restringida. Y cuál es considero la situación del senador Murillo, es que seguramente no quiere que el fiscal que estaba a cargo se haga presente en la apelación restringida”, manifestó.

Lamentó que el senador haya mellado su honor y dignidad acusándolo de varias irregularidades como el caso de su baja o que habría manipulado u ocultado elementos de convicción para supuestamente favorecer a alguien a cambio de recibir algo.

Ayala aclaró que cuando era funcionario policial pidió su baja, pero las autoridades superiores no aceptaron esta petición por ello tuvo un altercado con miembros del Tribunal Disciplinario Policial y ahí faltó el respeto al presidente de ese Tribunal, por ello le dan la baja y no como afirmó Murillo.

El fiscal mostró documentos que certifican que cuando trabajaba en la institución policial recibió varios reconocimientos y fue designado en varios cargos.

También dijo que su ingreso a la Fiscalía de La Paz fue por méritos propios ya que dio un examen y presentó toda la documentación necesaria para acceder al cargo.

/LACH/FC/

