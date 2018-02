Fiscalía: Los 3 varones vejaron a Carla tras la muerte de Jesús

Ayer culminó la dramatización de lo ocurrido aquel 1 de enero, cuando los hermanos León y sus parejas asesinaron a la joven pareja.

Los tres varones implicados en el crimen cometido contra la pareja en Año Nuevo abusaron sexualmente a la joven, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. Los cinco involucrados en este hecho son: Israel León y sus dos hermanos Eliot y Mikaela, además de Renzo Cáceres y Estefany Guizada.

“De acuerdo con las investigaciones, en la casa de Israel, Jesús Cañisaire fue agredido al grado que perdió el conocimiento y fue llevado por los imputados a una habitación donde perdió la vida. Luego los tres acusados varones cometieron el crimen sexual contra Carla Bellot”, manifestó la autoridad ante la prensa.

Esto se corroboró en la reconstrucción del hecho que culminó ayer, indicó el abogado de la parte querellante, Marco Antonio Mostajo. “Según las declaraciones que hicieron los partícipes se coincide en que los tres varones cometieron el delito”.

Las mujeres, de todos modos y según declararon, presenciaron la vejación sin interferir supuestamente por temor a ser agredidas.

Otro elemento que se dio a conocer por parte de Blanco fue que Cañisaire clamó por su vida y la de su pareja para que no los asesinen, incluso entregó su tarjeta de débito.

“Por declaración de los imputados, (Jesús) prácticamente habría pedido que no le quiten la vida. Es más, al extremo de haber señalado ‘aquí está mi tarjeta de débito, por favor hermanitos saquen el dinero que quieran, no me hagan nada’”, relató el fiscal en una conferencia de prensa.

Después de esto es posible que las mujeres buscaran un cajero automático para intentar sacar el dinero; pero más allá de ese resultado Jesús fue asesinado y varias horas después su enamorada.

El Ministerio Público realizó entre el jueves y el viernes la reconstrucción del crimen. En ella hubo varias contradicciones entre los cinco imputados. Pese a ello, Mostajo dijo que se despejaron las dudas que existían y que el lunes se sacarían ya algunas conclusiones.

La reconstrucción comenzó en la discoteca Planta Baja, donde los criminales conversaron con sus víctimas para después conducirlos hasta su domicilio ubicado en la zona San José, en Villa Fátima.

Allí el primero en ser golpeado y asesinado fue Jesús. “Israel confesó que él lo mató con un golpe en la cabeza, con un fierro”, manifestó Mostajo.

Después se procedió a la vejación de Carla cuya muerte, aunque fue a raíz de los golpes recibidos en la cabeza, aún no se precisó en qué momento ocurrió, probablemente varias horas después.

En la reconstrucción se evidenció que los cadáveres, colocados en bolsas de yute, fueron trasladados hacia el río Orkojahuira haciéndolos rodar incluso por la pendiente.

Se informó sobre supuestas amenazas que vendrían de parte de los dos hermanos León contra Cáceres, su cuñado, esposo de Mikaela.

