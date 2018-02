Franco Albarracín: “Les salió el tiro por la culata, los actos de la Policía se le fueron en contra”

Franco, el hijo del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, asegura que su padre no se aprovechará de las protestas para ser candidato. Dice que teme por su vida y la de sus hermanos tras el 21-F.

Franco Albarracín, abogado, magíster en derecho internacional para los derechos humanos y miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, se convirtió en uno de los personajes de la semana al recibir el disparo de una granada de gas en la pierna. Su padre, Waldo Albarracín, rector de la UMSA y exdefensor del pueblo, anunció denuncias penales para procesar a los responsables. Hoy lo dudan.

¿Qué fue lo que pasó el miércoles en La Paz?

Durante el 21-F nos encontrábamos realizando un bloqueo de manera pacífica a instancia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la puerta de la institución. Fue ahí cuando los miembros de la Policía, de manera violenta, decidieron desbloquear y al tercer o cuarto intento se pusieron a una distancia de aproximadamente tres o cuatro metros y comenzaron a dispararnos de manera directa.

Waldo Albarracín anunció una querella, ¿la van a hacer?

Hemos exigido tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Gobierno que se realice una investigación; sin embargo, el comandante de la policía, en lugar de identificar al oficial que atentó contra mi vida, salió con acusaciones falsas, comenzando la guerra sucia.

Dijo que tenía antecedentes policiales…

Es completamente falso, lo que sucedió en 2014 es lo que probablemente lo que a todos los ciudadanos nos pasa alguna vez, un problema por infracción con la Policía, que tuvo una equivocación en mi registro de antecedentes. Eso lo arreglé con una carta y me emitieron un registro de antecedentes limpio y correcto después. El comandante de la Policía, en lugar de investigar, me acusa para proteger al que disparó. Están tratando de evitar la investigación y esto es muy característico de una pandilla. Ese tipo de organizaciones atentan contra tu vida, te golpean, se encubren entre ellos y si los acusas, ahí estás perdido, te pueden matar o hacer alguna cosa peor.

¿Está dudando de presentar la querella?

Evidentemente sí. Estamos muy preocupados y evaluando si sería bueno presentar la querella porque pudimos ver una actitud represiva en lugar de buscar la verdad de los hechos y tratar de encontrar a ese criminal, porque el que disparó es un criminal.

¿No perpetúa la impunidad el hecho de no denunciar?

El ministro de Gobierno y el Comandante de la Policía deben dar el ejemplo ético. Están haciendo todo lo contrario, están encubriendo a alguien que cometió un delito y buscando qué de malo tiene y qué le pueden hacer a la víctima. Tengo mucho miedo ahora no solo por mi vida, temo por la vida de mis hermanos, de mis sobrinas, que se inventen cualquier cosa de mi vida. Mi historial está limpio.

Se ha hablado de Waldo Albarracín como un candidato para 2019, ¿cree que esto ha influido en la actitud de la Policía?

No, además de que estoy seguro de que Waldo no se va a aprovechar de la situación actual porque la lucha consiste en recuperar la democracia, creo que la ira de la Policía proviene del bloqueo tan efectivo que ha realizado la sociedad el 21-F, de la convocatoria tan masiva de la sociedad que no solo sucedió en La Paz sino en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Además, no reaccionamos de manera violenta, ellos venían, nos agredían y nosotros reaccionábamos con mucha educación. Tanto Waldo como los activistas se constituyen en sujetos que incomodan.

¿Qué viene ahora? Pareciera que la movilización no tiene una ruta marcada.

Quisiera resaltar la denuncia ante el sistema de derechos humanos de la OEA. Vamos a solicitar medidas cautelares para que el sistema interamericano pueda tratar el caso con celeridad y posiblemente se tenga un pronunciamiento antes de las elecciones de 2019. Al Gobierno le salió el tiro por la culata. Todos los actos de la Policía del día miércoles se le fueron en contra. La población ha expresado su solidaridad con mi familia.

