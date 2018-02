Google estaría desarrollando su propio servicio de transmisión de juegos por suscripción

Google también quiere tener presencia en el sector de la transmisión de videojuegos por Internet. A este respecto, como señala The Information en un nuevo artículo en base a personas conocedoras del proyecto, Google se encuentra desarrollando un nuevo servicio de transmisión de videojuegos por suscripción, en línea similar a Playstation Now de Sony y GeForce Now de Nvidia, en la medida de que los videojuegos serían transmitidos desde servidores en la nube.

Además, Google también se encuentra en conversaciones con desarrolladores de videojuegos “de primer nivel” para conformar un catálogo de títulos para este nuevo servicio, estando su desarrollo liderado por los vicepresidentes Mario Queiroz y Majd Bakar.



Acorde a The Information, el nuevo servicio, que llevaría como nombre en clave Yeti, podría haber llegado a funcionar en el Chromecast de Google o incluso también podría llegar a funcionar en una consola desarrollada por la misma Google, y ya de paso incrementar su cartera de productos Made In Google.

Durante el mes pasado se llevó a cabo la contratación de Phil Harrison, un veterano del sector de los juegos que ya trabajó para Microsoft y Sony, para entrar a liderar una división, de momento desconocida, como vicepresidente. De hecho, ya que cuenta con experiencia con el servicio de reproducción de videojuegos Gaikai, que posteriormente adquirió Sony y lo renombró a PlayStation Now.

Si Google lanza exitosamente este nuevo servicio, podría tomar una parte de un sector, el de la industria de los videojuegos, que tiene un valor de unos 109 mil millones de dólares.

Fuente: wwwhatsnew.com