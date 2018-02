Horóscopo de hoy 16 de febrero de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy planearán una salida de fin de semana que disfrutarán y hablarán de sus planes de consolidar la relación. Laboralmente será un día positivo, trata de ser más flexible con los demás, te favorecerá mucho un ambiente de armonía y compañerismo. Número de suerte, 19.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te reconciliarás con tu pareja y con la persona que creías culpable de tus problemas, aclararán el malentendido. Gestiones realizadas con anterioridad te darán excelentes resultados, y podrás saldar deudas atrasadas. Número de suerte, 8.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Hoy será un día de diversión y alegría con alguien especial que comparte tu forma de ver la vida. Alguien muy cercano te vinculará con gente que te ayudará con los planes que no habías podido concretar. Número de suerte, 3.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Llegará a tu vida alguien que se ganará primero tu amistad y confianza y después tu amor. Tendrás la oportunidad de invertir tus ahorros en un pequeño negocio, que te dará utilidades en un plazo muy corto. Número de suerte, 9.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Hoy recibirás una invitación que no deberías dejar de lado, te esperarán con mucho cariño. Recibirás noticias alentadoras sobre un trabajo que te interesa, aunque tendrás que esperar un poco más para que se concrete por motivos de papeles. Número de suerte, 11.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: No te importará que no aprueben tu elección, tu felicidad les demostrarás que estaban equivocados. Hoy encontrarás gente que te ayudará con los asuntos difíciles que hace tiempo vienes arrastrando, también te llegará una buena propuesta laboral. Número de suerte, 21.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tus sueños de encontrar el amor no se realizarán si sigues dedicándole todo tu tiempo al trabajo. Hoy se solucionarán tus asuntos legales, muchas trabas que te impedían avanzar desaparecerán y tendrás el camino libre para poner todo en orden. Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Equivocaciones pasadas te han dejado experiencias valiosas, las pondrás en práctica. Te toparás con trámites burocráticos que retrasarán tu trabajo, tendrás que tener paciencia, no podrás hacer nada por cambiar la situación. Número de suerte, 7.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: La inestabilidad de tu relación terminará y te sentirás feliz, la comunicación y confianza se fortalecerá. Tendrás suerte con las especulaciones, confía en tu intuición y tu economía crecerá considerablemente el día de hoy. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: No te preocupes por la discusión con tu pareja, se tranquilizará y olvidará el mal momento. No te desanimes si las ganancias de la inversión que te parecía tan segura no son las que esperabas, las cosas mejorarán, debes tener paciencia. Número de suerte, 13

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estás confundido, no sabes qué decisión tomar, guíate por el corazón y acertarás. No te confíes en la ayuda que te ofrecieron en tu trabajo, situaciones inesperadas te dejarán sin apoyo y tendrás que enfrentar solo tus responsabilidades. Número de suerte, 4.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Olvida los reclamos por problemas pasados, de lo contrario hoy seguirán las discusiones. Tendrás que esforzarte mucho para mantenerte en el lugar que tienes laboralmente, porque llegarán nuevas personas con muchas ganas de triunfar y de ascender. Número de suerte, 20.

