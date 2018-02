Hospital de Palca está hundido en lodo y agua

Fotos y videos, publicados a través de las redes sociales, alertaron el miércoles sobre la inundación en Palca y cómo el hospital del lugar supuestamente desapareció bajo las aguas del río. Ayer, al llegar al lugar, este medio constató que el nosocomio se encuentra completamente inundado y hundido en lodo.

La humedad llegó a cubrir más de la mitad de las paredes y el agua inundó por completo el piso a casi un metro de altura de este centro médico. Las puertas están abiertas y al acercarse al lugar, se verificó que el barro que rodea el hospital se hunde sólo al pisarlo.

Al ingresar al nosocomio se observó algunos de los muebles que no pudieron ser sacados. Los objetos estaban llenos de barro y casi destruidos. Los historiales clínicos estaban tirados en el patio, mojados y casi ilegibles.

Pamela Ajno y Edson Salazar son esposos y tienen una niña de un año. Hace 10 años viven en Palca y hasta antes de la tragedia eran los cuidadores del hospital, su único hogar. “No hemos podido sacar nada, apenas salimos por la parte de atrás. Primero he sacado a mi hijita y luego he vuelto para sacar mis cosas, pero ya no se pudo”, contó Pamela en medio de un llanto desgarrador.

Su esposo la miraba impotente. Ambos estaban sentados en la plaza de Palca con los ojos tristes y miraban a cualquiera como si suplicaran ayuda. “Lo hemos perdido todo, era nuestra única casa.

Ahora no tenemos ni ropa para cambiarnos, estamos con la ropa que nos salvamos. Por favor, pedimos a las autoridades que nos ayuden”, dijo Edson.

El nosocomio no albergaba a pacientes internos. Los trabajadores del lugar fueron trasladados a las instalaciones de la Alcaldía de la región.

Fuente: paginasiete.bo