Interponen demanda por presunto fraude en fallo que habilita a Morales

Los denunciantes, que presentaron la demanda la tarde de jueves en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pidieron a Evo abandonar con dignidad el sillón presidencial

William Zola – Sucre

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recibió este jueves una demanda por supuesto fraude procesal en contra de la sentencia 0084/2017 que permitió la repostulación a la presidencia, por cuarta vez consecutiva, de Evo Morales. Carlos Alarcón y el colectivo Generación 21, que interpusieron la demanda, piden la nulidad de esa sentencia.

En la conferencia de prensa, cuando se presentaron ante el TCP, Alarcón dijo que el fraude procesal pretende consumar el fraude político contra el soberano que, el 21 de febrero de 2016, emitió su voto rechazando la posibilidad de cambiar la Constitución para otorgar una reelección indefinida al presidente Evo Morales. En ese sentido, cree “ningún fallo del TCP y menos uno fraudulento puede cambiar esta determinación”.

Alarcón dijo que mediante el memorial piden la nulidad de la sentencia 0084/2017 y de todo el procedimiento, hasta el vicio más antiguo, porque hay evidencias contundentes de un fraude procesal como en la sentencia del caso FOCAS, del 25 de septiembre de 2017, que fue emitida por los mismos magistrados dos meses antes (con fecha, número y contenidos la sentencia 0084/2017), de que se hiciera pública en noviembre del mismo año.

“Es decir, que estaba la sentencia (0084/2017) redactada antes de que se tramite el procedimiento y esto es un fraude procesal que genera vicios de nulidad absoluta y las evidencias no solo surgen de la fecha del caso FOCAS sino de la Gaceta y de la página web oficial del TCP y de otras sentencias por lo que no podía haber tenido fecha de 28 de diciembre el fallo del caso FOCAS, tal como pretende justificar el ex magistrado Zenón Bacarreza.

Los miembros del colectivo Generación 21, pidieron a Evo Morales abandonar con dignidad este alto cargo y si pretende seguir en el Gobierno, que vuelva a presentarse pero en las elecciones de 2025.

Fuente: eldeber.com.bo