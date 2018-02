Jeremy Sarmiento, la joya ecuatoriana que se consagró campeón con la selección de Inglaterra

Un debate a nivel nacional se generó en Ecuador al conocer que el joven Jeremy Sarmiento jugaría por la selección inglesa Sub 16, luego de no ser convocado a la selección ecuatoriana Sub 15. Como si fuera poco, este lunes, la joya se coronó campeón con Inglaterra en Europa.

Para que sus jóvenes talentos vayan perfeccionando su proceso de formación y adaptándose a la exigencia de competir a nivel internacional, Inglaterra, España, Escocia y Dinamarca disputaron un cuadrangular con el aval de la UEFA, el cual contó con participación ecuatoriana.

Jeremy Sarmiento, futbolista ecuatoriano de 16 años que juega para el Charlton Athletic (de la tercera división inglesa) y a quien bautizaron con el apodo de “El Nuevo Cristiano Ronaldo”, fue convocado por la Sub 16 de Inglaterra para este certamen, registrando una destacada participación con la camiseta de los Leones.

Este lunes, con la victoria 2 a 0 obtenida sobre Escocia de la cual participó en cancha, Sarmiento se proclamó campeón con Inglaterra de este Torneo de Preparación UEFA. Días atrás, Luigi Pescarolo, DT de la Sub 15 de Ecuador, explicó que su ausencia en la Mini Tri para el Sudamericano Argentina 2017 disputado en noviembre pasado, se debió a que prefirió escoger a otros tres futbolistas sobre él.

Fuente: Pasión Fútbol