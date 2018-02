Kuña Mbarete: El ministro Romero no está muy informado de nuestro movimiento

Representantes del movimiento femenino de Santa Cruz aseguran que las declaraciones de la autoridad solo fortalecen su organización

Las activistas femeninas son protagonistas en la protesta por el respeto al No del 21-F

Representantes del movimiento femenino Kuña Mbarete reaccionaron ante las declaraciones vertidas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que criticó a la organización y lo relacionó con la élite de la derecha. Ésto sucedió durante su intervención en la concentración oficialista que proclamó la candidatura del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019.

Según explicó Jéssica Sülzer, encargada de comunicación de la agrupación, el movimiento no se siente afectado por las declaraciones de la autoridad, sino que están satisfechas con su trabajo. “Nos fortalecen sus palabras. Nunca antes sucedió en este país que un movimiento femenino crezca tan rápido y eso molesta. Molesta que no se retroceda en la resistencia no violenta”, dijo.

Nancy Nallar, creadora del movimiento, explicó que aún se encuentran en proceso de recuento para saber cuántas personas participan activamente en la organización, pero detalla que en su página oficial de Facebook tienen más de 350.000 seguidores. “Hasta el momento, por lo menos 200.000 ‘kuñas’ se han puesto la pañoleta roja en diferentes movilizaciones, entonces es extraño que el Gobierno crea que solo son mujeres de una élite económica, al parecer el ministro Romero no está muy enterado de qué se trata nuestro movimiento”, dijo.

Ambas representantes coinciden en que este movimiento en defensa de la democracia llama cada vez más adeptos de todas las clases socio económicas. “Participan con nosotras campesinas, trabajadoras del hogar, taxistas, incluso masistas que buscan que se respeto el 21 F.”, detalló Sülzer.

El Deber / Santa Cruz / Yanine Peña