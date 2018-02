“La forma del agua”: más que una película, un increíble cuento de hadas moderno

Para crear el look de su hombre-anfibio, Del Toro tomó inspiración en el pez Koi, de origen japonés, y le dió indicaciones a Doug Jones de pararse como un torero, de acercarse a una idea de masculinidad fuerte pero también no despojada de cierta elegancia. Es raro pensar que una criatura con piel de colores que vive bajo el agua pueda tener sex-appeal, pero la posibilidad del romance no solo en un plano espiritual y emocional sino en un plano físico es central. En una entrevista en Vanity Fair a propósito del diseño del hombre-anfibio, Del Toro cuenta como el momento en que La criatura de la laguna negra nada por debajo de Julie Adams como un momento “seminal”. “Había algo inaprehensible en esa película que no podía expresar. Me sentí abrumado por la belleza. Sentía algo en mi corazón, un anhelo que no puedo describir. Pensaba que debían estar juntos, y esta es mi manera de corregirlo”.