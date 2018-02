La mala suerte de Jennifer Aniston en el amor

Tras siete años, la actriz se separa de Justin Theroux. Por el camino han quedado Brad Pitt, Vince Vaughn y John Mayer

Jennifer Aniston, de 49 años, es una de las actrices más queridas de Hollywood y también de las más envidiadas por sus relaciones con algunos de los hombres más guapos e interesantes de la industria del cine. Es una mujer que despierta admiración tanto en los hombres como entre las féminas, sobre todo después de la manera en la que Brad Pitt la abandonó para marcharse al lado de Angelina Jolie. Su divorcio fue tan feo que el propio actor lo ha reconocido años después y le ha pedido perdón. Aniston triunfa en el trabajo y en las conquistas pero no logra que el amor permanezca en su vida. En la madrugada del viernes y mediante un comunicado, Jennifer Aniston y Justin Theroux contaban al mundo que su matrimonio se había acabado. Una ruptura que se produjo a finales de año y que ahora han hecho pública.

Durante más de siete años Aniston y Theroux fueron una de las parejas más veneradas de la prensa del corazón, aunque en los últimos meses se hablaba de que hacían vidas separadas. Los rodajes eran la coartada que empleaban para justificar que pasaran tanto tiempo separados. Theroux acaba de rodar en Budapest la película The Spy Who Dumped Me y en las últimas semanas pasaba más tiempo en su apartamento de Nueva York que en la mansión valorada en 21 millones de dólares que compartía la pareja en Los Ángeles. Ayer, el actor se fotografió paseando por Manhattan con un café en la mano y cara de pocos amigos.

“Se trata de una decisión mutua y hecha con amor a finales del año pasado”, indicaba el comunicado difundido por la pareja “para evitar especulaciones”.

Aniston y Theroux llevaban casados dos años y medio, aunque su relación comenzó en 2011, cuando ambos coincidieron en el rodaje de Wanderlust. Según la misma nota, difundida por el portavoz de la actriz, el veterano Stephen Huvane, Aniston y Theroux siguen siendo “buenos amigos que han decidido seguir diferentes caminos en su vida pero que desean mantener la amistad que les une”.

La noticia llega cuando Aniston está preparando su nuevo trabajo con Reese Witherspoon para Apple TV y acaba de concluir en Atlanta (EE UU) el rodaje de su próximo estreno, Dumplin. La última vez que se tienen noticias de que estuvieron juntos fue en Nochevieja donde la tradición les lleva cada año a Cabo San Lucas (México) con un grupo de amigos. Parece que fue a partir de ese momento cuando decidieron que lo suyo se había acabado.

El comunicado también se hace eco de los continuos rumores que les han perseguido como pareja aduciendo que “lo normal” es que se separasen de manera privada, sin un anuncio: “Pero dado que la industria del chismorreo no puede resistirse ante cualquier oportunidad de especular e inventar, hemos querido anunciar la verdad de manera directa”. Jennifer Aniston lleva tiempo hastiada de que los medios la reduzcan a un “triste ser humano sin hijos”. La actriz, ha declarado en el pasado estar harta de leer y oír todo lo que se dice de ella. “Me he sentido avergonzada por mi estado civil, me he sentido avergonzada por mi divorcio, cuando no tenía pareja me han avergonzado, mis pezones han sido avergonzados ¿Por qué solo miramos a las mujeres a través de ese lente particular?”, se quejó a la revista Marie Claire.

En otra ocasión envió una carta abierta publicada a The Huffington Post “Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta de esta especie de deporte que es el escrutinio y la humillación física que sucede todos los días bajo la apariencia del periodismo de la Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) y las noticias de famosos”, añadió. “Si es que soy algún tipo de símbolo para los demás, lo que está claro es que soy un ejemplo de cómo nosotros, como sociedad, miramos a nuestras madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y compañeras”, explica.

Aniston es una mujer de carácter, una estrella poco común a la hora de relacionarse con los medios. Tiene viejos y grandes amigos como los actores de la serie Friends, que la hizo famosa. A su último cumpleaños, que celebró en su casa de Malibú, asistieron algunas de sus amigas más cercanas como Courteney Cox, Andrea Bendewald, Leigh Kilton-Smith y Kristin Hahn, pero Theroux se ausentó. Él ya forma parte del club de ex de Aniston en el que también están Brad Pitt, Vince Vaughn y John Mayer.

Este viernes las redes sociales enloquecieron con la noticia de la separación de la actriz por la coincidencia en el tiempo con la soltería de Brad Pitt que tras haber roto su relación con Angelina Jolie sigue sin pareja a la espera de llegar a un acuerdo de divorcio. Recuperar esa pareja de ensueño para Hollywood parece imposible. Han pasado demasiadas cosas y demasiado tiempo. Y, Jennifer Aniston y Brad Pitt han evolucionado de manera muy diferente.

“Yo me considero increíblemente afortunada en el amor. Solo porque no tenga la foto tradicional de la familia con el marido, los dos hijos y la casa en Connecticut, no significa que no esté feliz con la vida que llevo”, repite Aniston a modo de mantra cada vez que rompe una relación.

