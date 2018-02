La muerte de la “niña de piedra” que conmocionó a Italia

El padre contó también cómo fueron los últimos momentos de vida la niña. “Antes de que falleciera le pregunté: ‘¿Cómo va Bea? ¿Cómo estás?’ y ella: ‘Papá me siento mal, me duele la panza’. Cuando sufría una crisis tenía miedo de descansar, de dormirse. Me decía: ‘Papá quédate conmigo, no quiero cerrar los ojos, tengo miedo”.