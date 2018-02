La Paz. Fejuve declara emergencia y rechaza paro de choferes

Convoca al accionar de la paceñidad.

Vecinos se declararon en emergencia por el paro de choferes y calificaron la medida de presión como un ‘chantaje’.

La Federación de Juntas Vecinales, los controles sociales de los macrodistritos de La Paz y las asociaciones comunitarias de La Paz se declararon ayer en emergencia por el paro de choferes anunciado para hoy y calificaron la medida de presión como un ‘chantaje’, por lo que respaldaron el aumento de los buses Pumakatari.

La presidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, Edyth Montenegro, convocó a la Asamblea de la Paceñidad para definir futuras acciones y declarar la “emergencia”, ante las amenazas de los choferes de realizar un paro indefinido en rechazo a la compra de nuevos buses PumaKatari y pidieron ser incluidos en el debate entre ese sector y la comuna.

“Los paceños queremos y vamos a exigir más Pumakatari, no vamos a estar a expensas de un mal servicio. El Alcalde no tiene que retroceder. Nosotros no somos políticos, pero somos dirigentes vecinales, por lo tanto vamos a exigir que se implemente todo lo que ha ofrecido el Alcalde en torno a los nuevos buses municipales”, afirmó Montenegro.

La dirigente vecinal calificó como un “chantaje” la medida de presión de los choferes, al recordar que los vecinos aceptaron el incremento de 50 centavos en la tarifa, pero que hasta la fecha no mejoró el servicio por el contrario, se incrementó el “abuso de los choferes”.

Por su parte, el presidente del Organismo de Control Social del Distrito 18, Walter Sempértegui, advirtió que las juntas vecinales podrían asumir “acciones drásticas”, como solicitar el repliegue de las líneas de minibuses y colectivos en aquellas zonas donde el transporte sindicalizado no presta servicios.

INSEGURIDAD

Pero no solamente es el mal servicio que prestan los choferes, sino la falta del control por parte de sus dirigentes a sus afiliados, toda vez que se utilizan los minibuses para la comisión de delitos (atracos y violaciones), como es el caso de una persona que fue atracada por un grupo de individuos, cuando abordó un minibús de transporte público. Otro caso similar fue denunciado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto.

PARO DE CHOFERES

Desde las cero horas de hoy, los choferes afiliados a la Federación Primero de Mayo decidieron cumplir un paro de 24 horas con bloqueo de calles, como medio de hallarse en desacuerdo con la compra de una nueva flota de 72 buses Pumakatari (39 pequeños y 33 grandes), cuya puesta en servicio está prevista para esta gestión. Afirmaron que el bus municipal les genera grandes pérdidas económicas y advirtieron con un paro de transporte si sus demandas no son atendidas por el ejecutivo edil.

SUBVENCIÓN

El secretario de Transporte y Vialidad del municipio, Jaime Burgos, justificó la subvención del transporte municipal y dijo que llega a un 2% del presupuesto total del municipio, que representa el equivalente a Bs 36,5 millones al año.

“No es un secreto alguno que la Alcaldía subvencione el servicio de transporte público, como ocurre en todos los países del mundo. En nuestro caso, estamos hablando del 2 por ciento del presupuesto municipal y, por tanto, está plenamente justificado”, dijo.

COMPETENCIA

Consultado sobre el argumento de los choferes que afirman que el Pumakatari representa una “competencia desleal”, Burgos aseguró que de ninguna manera, considerando que los 72 buses Pumatakari no podrían competir con los más de 10.000 motorizados del transporte público sindicalizado (micros, minibuses, carris) que circulan en la ciudad de La Paz.

Pero, además, las rutas que cubre el Pumakatari no son cubiertas por el transporte sindicalizado y en muchos de los casos el servicio del sector sólo es hasta las 18:00 horas, por lo que muchos vecinos se quejan ante la falta de cobertura de este servicio.

EL ALTO

Los choferes de la ciudad de El Alto informaron que apoyarán hoy el anunciado paro de 24 horas, que fue convocado por sus similares de La Paz, en protesta contra la adquisición de más buses Pumakatari.

El dirigente de los transportistas de la urbe alteña, Víctor Tarqui, dijo que su sector se sumará al paro con la instalación de puntos de bloqueo en diferentes zonas entre las ciudades de El Alto y La Paz.

SONDEO DE OPINIÓN

Marco Ticona:

“No es bueno que paren los choferes, porque nos perjudica a todos los usuarios. Los choferes no se perjudican en nada, la ciudad crece y no realizan un buen servicio, hay muchas zonas que no tienen servicio de colectivo y ni pensar en minibuses. Yo gasto 10 bolivianos diarios solo en pasajes sin contar con los pasajes de mis hijos, por lo que el dinero no nos alcanza, peor aun cuando los choferes incurren en el trameaje.”

Sofía Mamani:

“Yo vengo desde El Alto y cada día veo muchos abusos que cometen los señores choferes, no quieren recoger a las personas de la tercera edad, sus minibuses son sucios, descuidados, sus asientos se están cayendo y nadie hace nada para poner una solución o sancionarlos. Además son muy mal educados, es el caso de los choferes del Sindicato Abaroa de la línea 27, quienes son mal educados y abusivos.

Gonzalo Alipaz:

“Los conductores nunca van de parada a parada, yo gasto al día 16 bolivianos, porque tengo que tomar por lo menos cuatro minibuses. Vengo desde Villa San Antonio y trabajo en El Alto, así que gasto mucho en pasajes. Tomo un minibús hasta Miraflores, de ahí hasta la Pérez y luego a la Ceja. El problema es en las noches, cuando no hay minibuses y si hay cobran lo que ellos quieren.”

Franz Quisbert:

“Este paro me parece injusto, porque pese a que nos han hecho subir el pasaje en 50 centavos, continúa el trameaje, los choferes son mal educados, no respetan la tarifa del adulto mayor y si bien han renovado los minibuses han aumentado la fila de asientos y hasta usan lo que ellos denominan “espalderas”, llevando más pasajeros de lo permitido.

Walter Cáceres:

“Para mí no es justo el paro, los choferes si quieren dar un servicio que lo hagan de buena forma, hasta el momento continúa el trameaje y eso afecta a la economía de las familias más pobres, más aun cuando se tiene hijos que deben ir a la escuela y también usan el transporte público. Yo gasto como 12 bolivianos diarios y uso por lo menos tres minibuses, eso sin contar el gasto en pasajes de mis hijos. Por eso creo que debería haber más Pumakataris que cubran zonas donde no hay minibuses.”

