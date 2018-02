La transformación de Mariah Carey

El físico de la cantante ha cambiado mucho tras someterse a una operación para implantarse una banda gástrica

El físico de Mariah Carey lleva mucho tiempo siendo objeto de debate no por su aumento de peso si no por su intento de disimular los kilos de más recurriendo habitualmente al Photoshop. Pero ahora ya no va a ser necesario que se apoye en esta técnica. La cantante ha perdido 13 kilos en 80 días. Ello ha sido posible, según Entertainment Tonight, ha que se ha implantado una banda gástrica.

El pasado noviembre una fuente próxima a la artista explicó: “Mariah siempre se ha sentido orgullosa de sus curvas, pero este verano, cuando terminó los conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas y se fue de gira con Lionel Richie, notó que se le hacía más difícil bailar. Además, estaba recibiendo muchas críticas por su cuerpo”.

Carey perdió alrededor de 30 kilos después del nacimiento de sus gemelos en 2011 y entonces explicó que la reducción tan rápida de peso se debió a una dieta estricta y a un plan de ejercicios muy constante. “Nunca me pesé. La gente pensará que miento, pero es verdad. Soy una chica alta y de huesos grandes, así que siempre peso más. Mi báscula era probarme un vestido que hacía tres años me quedaba bien y según me quedara bien o mal así estaba mi cuerpo”, decía la intérprete en ese momento

Mariah Carey es famosa por estrecharse caderas, piernas y brazos, pero sobre todo por dejar las huellas de sus trampas. La cantante protagonizó una de las portadas de la revista Paper para su edición de Las Vegas y en la imagen, la intérprete de All I Want For Christmas Is You aparecía con una cintura mucho más marcada que la suya y con unas piernas más finas de las que realmente tiene. Los comentarios en las redes sociales destapando el truco no se hacieron esperar.

Fuente: elpais.com