Mirá la canción que Pablo Fernández le canta a Evo Morales

eju.tv.– Pablo Fernández usó todas sus pelucas para hacer el cover de tres canciones en un sólo reguetón en defensa del 21F.

La canción fue escrita en base a tres conocidos temas musicales, le recuerda al mandatario que el 21 de febrero del 2017 Bolivia dijo NO y hace un recuento de todo el proceso democrático desde 1982, e invita a sumarse al paro cívico del miércoles 21.

El video de 3 minutos y 30 segundos, comenzó a viralizarse en menos de una hora haber sido publicado en la fan page del artista, compartida desde su canal de YouTube en el que escribió: “Cuando la libertad con la que hemos crecido está en riesgo, no hay manera de no participar defendiendo lo que es justo. No es justo que la opinión de la mayoría le den vuelta unos cuantos magistrados y un par de ciegos y sordos que no quieren ver ni escuchar que ya NO HAY COMO sigan.”

Fuente: Pablo Fernández