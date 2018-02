Movilizaciones no violentas toman Santa Cruz

Roberto Méndez, periodista y docente

En Santa Cruz está sucediendo algo: Han aparecido cadenas humanas en el segundo anillo, marchas de promociones de colegios fiscales y particulares, juntas vecinales, iglesias, católicas y evangélicas que a cualquier hora y día salen con escudos rojo, amarillo y verde o verde y blanco o empuñando banderas blancas, sonriendo y pidiendo comprensión.

La sociedad civil está organizada y se ha dado inicio a la lucha estratégica no violenta y a nadie le parezca extraño que no solo los cañones son capaces de generar cambios, si no también del modo que hace 2.500 millones de años antes de Cristo nos enseñara el maestro chino de la estrategia, Sun Tzu, “el supremo arte de la guerra significa derrotar al enemigo sin luchar”, vale decir, en nuestros tiempos, sin disparar ni una bala y… que tampoco se la disparen a uno o que lo golpeen.

Porque los tiempos cambian, y las estrategias de lucha también, explica Srdja Popovic, director ejecutivo de CANVAS, una organización fundada en 2004 para “educar en el uso de la confrontación no violenta como instrumento para derribar dictaduras y promover la democracia en el mundo” y que ha empezado a ser citado en las redes sociales por plataformas ciudadanas que encabezan estos movimientos no violentos en Santa Cruz.

Y que se están basando en movilizaciones protagonizadas por ciudadanos de a pie como el de los “Indignados”, en España, que el 15 de mayo del 2011, se concentraron en lugar llamado “La Puerta del Sol”, exigiendo una democracia alejada del bipartidismo, del dominio de bancos y corporaciones y la auténtica división de poderes.

O como “La Primavera Arabe” que comenzó, como lo describen ahora los analistas políticos y sociales, como “un alboroto en Facebook”, pero que provocaría que los líderes de Túnez, Egipto, Yemen y Libia fueran derrocados, constituidas en dictaduras, en algunos casos de hasta 40 años, como la del Libio Muamar Muhamad Abu-minya Gadafi.

Pero que tienen amargas y sangrientas experiencias en luchas sangrientas o en revoluciones que hoy son vistas por sociólogos, con cierto aire de romanticismo, porque corren nuevos vientos y por poner un ejemplo, tanto en México como en Colombia, los insurgentes han sido tomados en cuenta y en procesos de paz, conforman organizaciones políticas regulares que buscan igualdad y la justicia social que tanto pregonan.

“Esos héroes como el Che Guevara ya no existen en estos tiempos modernos”, dice el sociólogo español, Carlos Vaquero y pone como ejemplo otras luchas no violentas: contra el colonialismo (India); ocupaciones extranjeras (Dinamarca); golpes de Estado militares (Rusia); regímenes dictatoriales (Argentina, Chile, Polonia); acoso y derribo de un Gobierno (Milosevic, Yugoslavia); discriminaciones raciales (EE UU, Sudáfrica).

Pero que tienen como doctrina a pensadores como Martin Luther King, un activista del siglo XX que luchó de manera pacífica en contra de la segregación y discriminación racial en Estados Unidos, célebre por impulsar métodos pacíficos al señalar que “lo que se obtiene con violencia, solo se puede mantener con violencia”.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”, decía por su parte, el activista Hindú Mathama Gandhi, al pedir que no se debe impulsar el “ojo por ojo porque todo el mundo acabarà ciego”. destacado por dirigir el Movimiento de independencia indio contra Inglaterra.

Es la “Lucha estratégica no violenta”, dicen algunos voceros de las plataformas ciudadanas que salieron a bloquear las calles con carritos de bebé o que simplemente tendieron su hamaca de punta a punta en la calle en contra de un Código Penal maligno o que, como ocurrió este domingo con organizaciones cristianas que de todas las latitudes salieron y se concentraron en el monumento a El Cristo Redentor, a pedir “democracia y libertad” en tiempos plurinacionales en los que se trata de desobedecer el mandato del único y exclusivo soberano: el pueblo y rechazar de plano, la reelección indefinida presidencial.

Roberto Méndez, periodista y docente