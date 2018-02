Muy pronto vas a poder rentar todo tu vestuario para el trabajo

A pesar de ese voto de confianza, la conciencia de marca sigue siendo un problema. Rent the Runway no ha anunciado muchas novedades desde que apareció por primera vez hace ocho años. Con sede en Nueva York, “te vuelves un poco delirante en cuanto a lo que es el conocimiento de tu marca. Y no estoy hablando de nuestra marca en Kansas. Estoy hablando de eso en Boston o en Los Ángeles”.