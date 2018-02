Oruro. Sobrevivientes de la explosión cuentan desgarradoras historias

El Carnaval de Oruro (Bolivia) se tiño de luto este sábado. Cuatro niños y dos personas mayores perdieron la vida y otras 13 quedaron heridas luego de que una garrafa de gas explotara provocando una onda expansiva de al menos 50 metros.

“Me entré un rato a dormir a una carpa, y cuando desperté una wawa (bebé) estaba destrozada a mi lado. Le alcé y lo deje sobre un nylon, nadie quería ayudar y yo me he escapado. Solo quiero decir que Dios existe, Dios me ha salvado”, contó Silvia Apaza, una de las que sobrevivió a la explosión de la garrafa de gas en Oruro.

Cuatro niños y dos personas mayores perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas este sábado en la ciudad de El Pagador, luego de que una garrafa de gas explotó a una cuadra de donde se desarrolla la entrada del Carnaval.

Entre sollozos, Silvia dijo conocer a la vendedora de chicharrón, en cuyo puesto se produjo la explosión. “Yo la conocía a la chicharronera, el Alcalde nos ha votado de arriba donde vendíamos por eso se ha venido aquí”.

Otra de las vendedoras que tiene su puesto cerca de donde ocurrió la explosión dijo: “El sonido nomás he escuchado”.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió a las 18.30. “Estaba en la Cochabamba y Velasco, cuando ha reventado algo. En ese momento, todos han dicho bomba, bomba es. Le he llamado a mi esposa y me ha dicho que había reventado algo. Cuando he llegado, las ambulancias estaban sacando a los muertos”.

Otro de los testigos también dio su versión de los hechos. “Según lo que ha dicho el coronel, el aceite estaba hirviendo y ha rebalsado a la manguera, lo ha destrozado, ha generado una fuga de gas y ha reventado”.

Florentino Antonio Flores quien dice que es sereno de la empresa Ceibo también vio cómo se suscitaron los hechos. “Hay muertos, un bebecito he sacado de aquí adentro, tendría unos cuatro meses”.

“Qué será, no puedo identificar, ha sido un trueno fatal que ha pasado, fuerte, que me ha dejado sordo”.Otra persona que no quiso dar su nombre asegura haber ido al baño el momento de la explosión. “Ese momento fui al baño, le dejé a mi hijo; entonces salí corriendo más preocupado por mi hijo. Había dos jóvenes y una señorita, no sé si estaban vendiendo chicharrón o tripita. Parece que ha explotado la garrafa de la que estaba vendiendo chicharrón”.

En las próximas horas, el Comandante Departamental de la Policía, emitirá un informe oficial respecto de este hecho que enlutó el carnaval. (10/07/2018)