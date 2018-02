Prisionero en el propio cuerpo: la experiencia de sufrir parálisis del sueño

“3:30 am. Estoy en una habitación con un hombre que no conozco. Me pregunta si quiero un trago. Pero cuando se va, apaga las luces y me sumerge en la oscuridad. Al momento me siento incómoda, es hora de irme a casa… pero me detienen otras personas que ahora están, de alguna manera, en la habitación. Emergen de las sombras y comienzan a agarrarme los dedos, me rompen las muñecas y me estiran de los pelos hasta que caen al suelo. Estoy congelada, no puedo escapar. Soy una prisionera. Mis agresores desaparecen y las luces vuelven a encenderse, pero estoy atrapada en esta habitación desconocida. Estoy acostada de espaldas y sin poder gritar. Estoy tratando de gritar pero no sale nada. Comienzo a golpear mi brazo contra un escritorio de madera, desesperada por llamar la atención. Nadie oye. Nadie viene”.