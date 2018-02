Qué puede pasarte si nunca comes verduras

Lo peor que podría pasar: podrías sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, o incluso pérdida de visión. Pero, tranquilos, todo esto no te pasará ahora mismo, afirma la dietista Georgie Fear, cofundadora de One by one nutrition —sitio web dedicado a la dietética—. Los expertos creen que la verdura protege a tus células para que estas no sufran alteraciones en el ADN, lucha contra las células cancerígenas y reduce la inflamación del cuerpo. Por este motivo, si empiezas ya a consumir verdura podrías evitar padecer alguna enfermedad crónica en un futuro.