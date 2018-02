Reynaldo Ramirez está sin trabajo a la espera de resarcimiento de daños causados por la justicia

eju.tv.- Reynaldo Ramirez Vale, fue condenado y estuvo en la cárcel pagando un crimen que no cometió, después de la revisión de su caso salió en libertad el 3 de julio del 2017, sin embargo su retorno a la libertad no resultó com esperan, hoy en día está sin trabajo y peregrinando por el resarcimiento de daños y perjuicios que le causó el error de las autoridades.

“Ramirez, carga la promesa del resarcimiento de daños, pero no avanza, incluso envié una carta solicitando la reparación de daño” afirma Reynaldo y “recién me da una respuesta la vice ministra diciendo que de la caja de reparaciones del poder judicial se me debe pagar, sin embargo esta caja de reparaciones hace 19 años que ya no existe. Ahora me quieren resarcir con el salario básico sin tomar en cuenta que vengo desde Cochabamba a ver mis procesos que les sigo a los jueces y fiscales por mi caso, yo quisiera que me diga de frente el presidente Morales si me van a resarcir o no”.

“Por otro lado hace un mes que estoy sin trabajo y eso agrava mi situación, me perjudicaron dos años con esto y ahora lo siguen haciendo cuando dilatan el proceso” dijo Ramírez.

Fuente de video: Que no me pierda, Red UNO