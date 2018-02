Rilda Paco:”El dibujo que hice fue mi forma de protestar”

Su dibujo de la Virgen del Socavón en ropa interior ha indignado a autoridades e instituciones de Oruro. La artista se defiende, critica a Telemundo y explica sus motivos

Rilda Paco (31) era una ilustre desconocida hasta hace algunos días, cuando el programa Al rojo vivo de la red internacional Telemundo difundió un dibujo suyo en el que muestra a la Virgen del Socavón en ropa interior, mientras es observada por un grupo de bailarines. La nota indignó a muchos orureños y a instituciones y autoridades que han anunciado que enjuiciarán a la artista por ‘sacrílega’ y por “ofender a la mujer boliviana”, como dijo el gobernador orureño, Víctor Hugo Vásquez.

La artista, que vive en La Paz y actualmente estudia Comunicación Social, habló con EL DEBER para dar su propia versión.

¿Cuáles fueron tus motivaciones para hacer el dibujo?

Lo realicé un día después del Carnaval. Era más que todo una molestia por todo lo que había pasado en Oruro. Todos sabemos que hubo muertos y muchos heridos por las explosiones y me molestó la insensibilidad de la población por esas muertes y mucho más la pérdida de niños, lo que debiera habernos dolido más. Además, no es ningún secreto que en las fiestas del Carnaval suceden los problemas de acoso y feminicidios. El dibujo que hice fue mi forma de protestar porque, en sí, la Virgen María es la que nos está representando a todas las mujeres. Muchos me critican de por qué la he representado de esa manera. Creo que no es nada malo usar lencería, eso no nos hace ser prostitutas o mujerzuelas, términos con el que algunos me están insultando en las redes sociales. Tampoco significa que por usar tanga tengan que violar a la mujer y golpearla. Puse a los bailarines representando a los que usan la religión, la fe, como una excusa más para hacer fiesta y beber. Creo que se ha malinterpretado todo esto, piensan que estoy atacando a Oruro y en ningún momento lo hice, porque soy orureña, pero me molesta que piensen que Oruro es solo el Carnaval, Oruro es más que eso. Oruro tiene historia, tiene mitología, tiene leyendas, una lucha obrera, sindical, una lucha minera y muchas cosas más.

¿Cómo empezó a circular tu obra?

Subí el dibujo a las redes sociales y algunos amigos lo compartieron, pero no había escándalo hasta que el martes los de Telemundo se contactaron conmigo para hacerme una nota, que duró más de media hora. Les expliqué varios puntos, pero solo mostraron una parte y lo hicieron de una manera sensacionalista, diciendo que yo he ido a repartir mi dibujo a la puerta de la iglesia de San Francisco, pero en ningún momento hice eso. Ellos han mentido, cosa que a mí me molesta y me está trayendo problemas de amenazas e insultos.

Algunos piensan que estás tratando de aprovechar tus cinco minutos de fama a través del escándalo

En ningún momento he buscado fama y las personas que me conocen saben cómo soy. Simplemente lo hice como un reclamo. No es la primera vez que critico el Carnaval. Ya lo he hecho con otros dibujos. Algunos me dicen que he sido muy regionalista, que solo me estoy metiendo con el Carnaval de Oruro, pero no es así.

El Gobernador de Oruro y otras instituciones han anunciado que te harán un juicio penal ¿Qué piensas al respecto?

Tengo el apoyo de mi familia, de mis amigos, de artistas, de mujeres, incluso de voces católicas. Ahora veo que no estoy sola. Pero además estamos en un Estado laico. Tenemos nuestra Constitución que dice que hay libertad de expresión y yo me amparo en eso. Sé también que aquellos devotos que no solo van a emborracharse a Oruro, esas personas son las que me apoyarán.

¿No piensas realizar alguna defensa legal?

No, aún no. Estoy viendo que puedan recapacitar escuchando mi punto de vista, porque solo han escuchado lo que difundió Telemundo; entonces, voy a esperar que entren en razón porque no estamos en tiempos de la Inquisición o de dictadura para que quieran castigarme de esa manera.

¿Cuál es tu formación artística?

Empecé en el arte hace casi diez años. Estudié en la Academia de Bellas Artes. He realizado algunas exposiciones colectivas. No he realizado ninguna individual porque no me sentía preparada, porque creo que un artista nunca termina de aprender y considero que yo sigo aprendiendo. No me considero una gran artista, para nada. Algunos me han empezado a insultar diciendo que eso no es arte, pero bueno, cada cual tiene su visión diferente del arte.

