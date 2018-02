San Valentín: Joven pide ayuda en televisión para encontrar al “amor de su vida” en Perú

El protagonista de esta historia se llama Diego Álvarez y asegura haber conocido a su “chica ideal” en Metropolitano. Sin embargo, al quedar impactado con belleza de la muchacha olvidó preguntarle su nombre.

Mañana celebramos San Valentín y en estas fechas se hacen todo tipo de locuras de amor. Por ello, un joven acampó en los exteriores del canal Latina con la intención de conseguir ayuda para encontrar al “amor de su vida”.

El protagonista de esta historia se llama Diego Álvarez y asegura haber conocido a su “chica ideal” en Metropolitano. Sin embargo, al quedar impactado con belleza de la muchacha olvidó preguntarle su nombre.

Ya pasó una semana desde que Diego decidió hacer hasta lo imposible para volver a contactarse con quien asegura es la “indicada”.

“Era un lunes. Estaba en el Metropolitano y eran como las 11 de la mañana. No había mucha gente. Estaba sentado escuchando música y de pronto veo a esta chica sentada frente mío. No sabía si acercarme. Me atreví. Fui y me sonrió. Me preguntó que estaba escuchando y le dije Carlos Vives. Se mató de la risa. Yo también me reí de los nervios”, manifestó a ‘ 90 Matinal’, un medio peruano.

Lamentablemente, su corta conversación fue interrumpida porque la joven tuvo que bajarse del transporte público y Diego quedó desconcertado tras no poder conocer su nombre.

“Pasa eso que cuando ves a una persona, la ves a los ojos y te das cuenta […] De pronto me dijo ‘me tengo que bajar, me tengo que bajar’ y desapareció”, contó el joven

Ayudémoslo!!! #DiegoTeBuscaEnLatina Una publicación compartida de Ernesto Jiménez (@ernestojimenex) el Feb 13, 2018 at 8:26 PST

Con el fin de encontrar al “amor de su vida”, el muchacho se animó a describir a la chica que le robó el corazón:

“Tenía el cabello castaño, un poco ondulado, los ojos más azules que he visto y una sonrisa que te pone nervioso de solo verla”, señaló.

Así que, si tu eres la chica que conoció Diego por favor intenta contactarlo. Y sino lo eres, ayuda a este joven enamorado a encontrarla.

Fuente: whatthegirl.com