Senadora califica de “bochornosa” posición de Bolivia de apoyo a Venezuela en la OEA

La resolución de la OEA obtuvo 19 votos, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias.

La Paz | Urgentebo.- La Senadora Demócrata, María Lourdes Landívar, lamentó hoy que Bolivia hubiese sido el único país que defendió al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, en la reunión extraordinaria de la OEA en Washington, Estados Unidos. En el encuentro se resolvió el tema de la falta de garantías democráticas en las elecciones en Venezuela.

“La posición de ayer de Bolivia a través del embajador Pari en la OEA, fue absolutamente bochornosa, fue el único país que se sostuvo públicamente hablando en defensa de la dictadura en Venezuela y pidiendo a la OEA que diga que en Venezuela no pasa nada…” , señaló la legisladora opositora.

Por su parte el Diputado Edgar Montaño del Movimiento al Socialismo, criticó el actuar de la oposición quienes pedían elecciones y ahora la critican.

“Pedimos elecciones en Venezuela, pero que sean unas elecciones justas, no unas elecciones donde se sabe que el Consejo Nacional Electoral es controlado por el ejecutivo, unas elecciones donde los opositores no puedan ser candidatos… esa son las elecciones que el mundo democrático no puede aceptar” afirmó Landívar.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que insta al gobierno venezolano a suspender las elecciones presidenciales del 22 de abril.

Los países que estuvieron a favor de la resolución fueron Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México, Costa Rica, Paraguay, Honduras, Jamaica, Guyana, Guatemala, Barbados, Bahamas y Santa Lucia.En la resolución aprobada, los países “consideran” que la convocatoria de comicios presidenciales para el 22 de abril “imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales”.

Opinión