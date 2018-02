Sospechoso de tiroteo en escuela de EE.UU. ya fue detenido

El hecho ocurrió en la escuela Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland en el Estado de Florida. Aún se desconoce si hay fallecidos.

El sospechoso del hecho ya fue detenido, así informo en su cuenta de Twitter el Sherif de Broward

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 de febrero de 2018