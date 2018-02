Tensión en La Paz: Empujones en la plaza Murillo entre policías y opositores

Legisladores de oposición intentaron ingresar con sus distintivos hasta el kilómetro cero de La Paz. Jornada de tensión en la sede de Gobierno.

Empujones, gas pimienta y gritos se vieron en una de las esquinas de plaza Murillo en la ciudad de La Paz, cuando asambleístas de Unidad Demócrata (UD) intentaron ingresar con sus distintivos de ‘Bolivia dijo No’ hasta ese sector.

“Quieren que entremos adentro del Legislativo, no vamos a entrar porque la plaza Murillo es del pueblo, no de la Policía. Nos han gasificado, nos han tenido en el suelo, no nos dejaban entrar, queremos saber quién dio la orden para que no nos dejen entrar”, lamentó el jefe de la bancada opositora, Gonzalo Barrientos.

Existieron algunos forcejeos entre los uniformados y los legisladores, pero después se les permitió el ingreso; a ese sector de la urbe también llegaron militantes del MAS que respaldan la repostulación de Evo Morales.

La dirigenta de las mujeres cocaleras del Trópico de Cochabamba, Leonilda Zurita, calificó de “cínico” el paro, advirtiendo que hay quienes “quieren parara a golpes”, además de denunciar que existen personas que “están pateando a la gente, rechazamos esas actitudes de algunos dirigentes de salud, que son pagados para que flojeen”.

La tensión se apodera de la ciudad de La Paz, debido a que dos grupos, a favor y contra la repostulación de Morales, tomaron las calles. Se prevé para el mediodía la concentración del MAS en plaza Mayor de San Francisco y en el mismo lugar, al final de la tarde, el cabildo de los colectivos ciudadanos.

