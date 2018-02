Tras salir del coma, un ultra corredor vivió un emotivo regreso a la pista

Green, de Columbia (Maryland), comenzó su carrera como muchos jóvenes de su generación, como jugador de fútbol aspirante a la escuela secundaria en el norte de Illinois. “Era demasiado pequeño para el fútbol, pero mi hermano me habló acerca del esquí de fondo y decidí intentarlo“, dijo. “Al principio no me gustaba en absoluto, pero finalmente comencé a mejorar mis tiempos y me acabó gustando”, agrega al respecto.