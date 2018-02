“Vivir con un genocida como vecino es como estar con un fantasma vivo al lado”

Con uno tono de voz que flota entre la firmeza y la tensión, Yamila reflexiona: “Me parece que van a querer seguir avanzando y que tenemos que estar preparados para impedirlo. Claro que me indignó esta medida pero no me parecía descabellado que sectores del Poder Judicial respondan automáticamente al nuevo poder político. Por ejemplo, hay una ley que creó una comisión bicameral en el Congreso para investigar a los grupos económicos que se beneficiaron en Argentina con la dictadura. Y bueno, esa comisión no está funcionando. Los que tienen que responder son los Massot (Nicolás, jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, sobrino del imputado por delitos de lesa humanidad Vicente Massot), los Blaquier y los Macri, esos nombres, son los que hoy gobiernan el país. Memoria, Verdad y Justicia es la columna vertebral que a todos nos debe unir para frenar esto y que nunca más pase en Argentina ni en el mundo un genocidio como el que sufrimos”.