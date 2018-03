﻿Zahzú dice que se queda por pedido de jugadores

El técnico de Aurora dijo que hará respetar su contrato y que solamente queda “trabajar” para revertir el momento por el que pasa el club.

EL ENTRENADOR ARGENTINO MIGUEL ÁNGEL ZAHZÚ ANTES DE UNA PRÁCTICA CON AURORA. DICO SOLÍS

El entrenador de Aurora Miguel Ángel Zahzú no renunciará a la dirección técnica por un pedido que le hicieron los jugadores después del empate (0-0) frente a Royal Pari, el sábado pasado en la Llajta.

El estratega argentino indicó que “ya se volcó la página” y que ahora se piensa en recuperar puntos en su visita a Nacional Potosí, el domingo, en la Villa Imperial, y no así en “dejar la entidad”.

“Algunas veces uno se precipita en decir cosas y toma decisiones, pero mientras haya respuesta del grupo de futbolistas, eso es lo que me sostiene. (…) Estoy tranquilo y trabajando”, añadió el entrenador, quien contó que el sábado, tras el cotejo, el capitán Charles da Silva, a nombre de sus compañeros, le pidió que “no tome ninguna decisión apresurada” y que se quede en club.

El lunes de la semana pasada, Zahzú había indicado que, si no ganaba en casa a Royal Pari, “agarraba sus cosas y se iba a su casa”. Sin embargo, y por respaldo de sus dirigidos, el entrenador hará cumplir su contrato y “no sabe cuándo se irá”.

El resultado del fin de semana hizo que, aún más, la hinchada del Equipo del Pueblo pida la salida del entrenador. Incluso, en el grupo que tiene el club en la red social de Facebook, los simpatizantes no paran de hacer publicaciones. “Ya se fue el técnico o qué espera para hacerlo”, son algunas de ellas.

Esto es tomado por el entrenador como “algo sin importancia”, pues considera que Aurora “no ha perdido nada” y que aún hay camino por recorrer.

“A mí no me contrató la hinchada. Yo tengo un acuerdo que cumplir. Es la dirigencia la que decide y me debo al grupo de futbolistas. Es un campeonato que está en proceso. Al Aurora no le pasó nada y eso es lo que cuenta para nosotros”.

Indicó que el camino para revertir esta situación es comenzar a recuperar puntos perdidos y empezará a intentarlo este fin de semana cuando Aurora visite al elenco de la banda roja, en cotejo reprogramado de la fecha siete del grupo B.

“Es un partido importante porque se puede sumar y no juegan los otros equipos. Debería ser y servir para un crecimiento del equipo y ascenso en la tabla. De visitante nos ha costado conseguir sumar, pero tenemos que empezar a hacerlo”.

Asimismo, indicó que se trabajará en la semana en la definición y contundencia, aspectos que le han faltado al elenco en los últimos cotejos de Liga.

El Equipo del Pueblo se ubica en la última casilla del grupo B, con siete puntos.

A mí no me afecta tener diferencia con gente que no conozco. El plantel debe mantenerse fuerte y no hacer caso a los comentarios e insultos”. Miguel Á. Zahzú- DT AURORA

