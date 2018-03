5 consejos para escribir mejor en tu sitio web

Escribir por escribir, y pensar que por alguna razón lo estamos haciendo bien, es algo que no puede seguir sucediendo en esta era donde la competencia está siempre presente. No importa si tu página es de deportes, política, recetas de cocinas… todo sitio web necesita una excelente calidad de redacción (si lo que quieres es subir de nivel, claro está). Para lograrlo no hay que ser el mismísimo Shakespeare, pues con tan solo implementar unos pocos trucos, podrás ver la mejoría de forma notable.

Como te habrás dado cuenta, el tema de la redacción es uno de los puntos principales para hacer crecer tu web. Con tanta competencia, escribir mal y de forma engorrosa puede llevarte al abismo, así que antes de que esto pase, es mejor que pongas en práctica los siguientes consejos.

Busca un título atractivo

El abrebocas de un texto es su título, así que se trata del primer apartado que conectará tu post con el lector. El SEO juega mucho a favor y también en contra si no lo utilizas de forma correcta.

Lo ideal es que el título tenga varias cosas: el adelanto de lo que se verá en el artículo y palabras atractivas que emitan curiosidad a leer, entre otras cosas. Títulos en forma de pregunta también suelen funcionar muy bien.

Utiliza términos simples y fáciles de entender

El truco principal que debes implementar en tus artículos es escribir de la forma más sencilla y amena posible. Recuerda que el lector no siempre sabe de qué estás hablando, así que aquí debes hablar con términos que cualquiera pueda entender.

Un ejercicio que siempre funciona es mostrarle tu artículo a algún familiar o amigo, mucho mejor si son 2 o más. De esta forma te puedes dar cuenta si la lectura es fácil de entender, al mismo tiempo en que resulta atractiva. Si notas que no es así, es momento de que comiences a darle vueltas para mejorarlo.

Lee mucho y mantente informado siempre que puedas

Mientras más párrafos leas, más estarás aprendiendo, tanto a nivel personal, como a nivel de calidad de redacción. Este también es otro truco imprescindible, pues gracias a él sabrás cómo se escriben algunas palabras y comprenderás la forma en la que se exponen ideas.

Recurre a sinónimos

Otro que tampoco está de más es recurrir a sinónimos cuando se está hablando de cualquier tema. Por ejemplo, se puede decir “móvil” en un artículo, pero también “dispositivo, smartphone, terminal, teléfono” etcétera.

A día de hoy existen bastantes herramientas que pueden hacer este trabajo por ti.

Crea listas (cuando se pueda)

El algoritmo de Google ve con buenos ojos la idea de crear un post y explicar los pasos para un tutorial o algún tema con características a través de listas enumeradas. Esto, además de ser productivo para el SEO de tu web, también resulta genial para los lectores, pues ven los párrafos con mejor aspecto visual, ya que da un aporte de que la información está siendo bien estructurada.

Fuente: wwwhatsnew.com