Platiní Sánchez vuelve de Portugal para dirigir a Blooming

Erwin “Platiní” Sánchez extécnico de la selección boliviana y del Boavista de Portugal ahora dirigirá Blooming.

Platiní asegura que lo que hará en Blooming es seguir un trabajo que ya se habló, pero no se lo escribió. “Un trabajo que creemos que tiene que ser hecho en un club, esperamos cumplirlo y espero no quedarme solamente hasta el 2019 si no mucho más tiempos para completar el ciclo de los chicos que puedan acompañarnos hasta que ellos puedas ser figura ya sea en Blooming o en el extranjero”.

“La idea es darles a nuestros jugadores las herramientas necesaria para que puedan desenvolverse tanto de local como visitante y que esa formación que nosotros creemos que deben detener nuestros jugadores que sea integral pueda llegar aun feliz termino que seria verlo a ellos triunfar tanto en la selección como en el exterior”. afirmó Sánchez.

“Vuelvo a dirigir un equipo porque me gusta y si la posibilidad se da, hacerlo”.

Fuente de video: No mentirás, red PAT