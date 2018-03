A Bolivia, el contrabando ingresa de Chile por al menos 120 rutas clandestinas

Estos pasos ilegales están alrededor de Pisiga, Tambo Quemado, Sabaya, Todos Santos, Huachacalla y el Salar de Uyuni. El Gobernador de Oruro pide no estigmatizar a poblaciones.

El contrabando ingresa de Chile por al menos 120 rutas clandestinas

Sabaya, en 2016 la Aduana rodeó el pueblo por la presencia de 50 camiones de contrabando.

Al menos 120 rutas ilegales en la frontera de Bolivia y Chile son usadas por contrabandistas para internar ilegalmente al país vehículos chutos, alimentos o electrodomésticos. Estos pasos están en zonas limítrofes de Oruro y Potosí, en alrededores de Pisiga, Tambo Quemado, Sabaya, Todos Santos, Huachacalla y el Salar de Uyuni. Son sitios remotos sin comunicaciones ni recursos donde se precisa tareas conjuntas del control, coinciden autoridades .

El pasado domingo, a 45 kilómetros de Sabaya, los sargentos Vladimir Siñani y Fidel Chávez, miembros de la Unidad de Control Aduanero (UCA) fueron asesinados por personas que internaban vehículos chutos. Ambos murieron por disparo de arma de fuego. Hay tres detenidos por el caso.

A raíz de ese caso, el último de muchos registrados en tareas de control fronterizas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que el país está perdiendo la batalla contra el contrabando en todos los frentes. Por su parte la Aduana dejó a las FFAA y la Policía la represión a contrabandistas en miras a una ley – anunciada por el Presidente- que otorgará un fuero especial a efectivos que realicen estas tareas.

“Cada vez son más las rutas alternas del contrabando”, aseguró el diputado del MAS, Franklin Flores. Informó que en junio de 2017, una comisión de asambleístas realizó una inspección en la frontera con Chile. “Hemos visitado todas las instituciones presentes en la región, desde puestos de avanzada hasta los puntos de control de Aduana, y hemos identificado más de 120 rutas clandestinas que ingresan desde Chile y son usadas para el contrabando”.

En ese cálculo coincide la Cámara Boliviana de Transporte de Carga Nacional e Internacional. “Nuestra frontera con Chile, es muy amplia. Hay 120 caminos que son prácticamente alternos para que pueda ingresar mercadería de manera ilícita”, dijo el secretario ejecutivo de esa organización, Gustavo Rivadeneira.

Vías alternas

Huachacalla, 7 de junio de 2017, 4:00. Del cuartel militar sale una comisión encabezada por el diputado Franklin Flores y el comandante del puesto de avanzada en la frontera con Chile. A lo lejos, en el camino, desde un vehículo vigilan al grupo que parte hacia Todos Santos y luego a Tambo Quemado, sitios donde se presume hay pasos para el contrabando.

Cada cierto tiempo, en la oscuridad surge un otro vehículo que espera en medio de la pampa sin luces ni nada que llame la atención o explique su presencia. Al ver pasar la comisión, los tripulantes parecen hablar por teléfono o por radio. Son los loros o campanas que alertan a los contrabandistas.

“La frontera con Chile es por donde ingresa el 70% del contrabando. En esa inspección no solo hemos encontrado rutas clandestinas que burlan las principales vías de control y de comunicación entre Chile y Bolivia. Incluso hemos visto en Todos Santos una especie de cancha donde se supone que la mercadería descansa y cambia de transporte”, afirmó Flores nueve meses después de la requisa.

Explicó que la situación es “preocupante”. “Hemos visto comunarios que son persuadidos de ayudar a los contrabandistas. Y hay otros que ya están directamente involucrados en el delito”.

Según constató la comisión, amparados en la oscuridad de la noche los contrabandistas circulan en camiones sin luces y se comunican entre ellos. “Tienen tecnología de punta. Usan teléfonos satelitales, visores nocturnos y armas. Elementos que nuestros puestos militares de avanzada o de control aduanero no tienen”, dijo el asambleísta.

El secretario ejecutivo del Transporte de Carga reconoció que tanto el Estado como la Aduana han ido implementando una serie de proyectos de control, pero -a su parecer- los últimos incidentes demuestran que éstos no son efectivos. “Las personas que se dedican a ese delito tienen una tecnología mucho más moderna que la del Estado”.

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, por su parte admitió debilidades en el control de al menos en cuatro puntos fronterizos.

“Estoy hablando de Pisiga, Carahuano, Sabaya y el Salar de Uyuni ¿Se imaginan el Salar de Uyuni? ¿Cómo se controla? Es muy difícil. Es más, en el lugar donde se producen los hechos (Sabaya) no hay señal, ni de teléfono. Es un tema que debemos trabajar de forma conjunta”, declaró en conferencia de prensa.

Oruro, el centro

“Es difícil identificar las rutas de contrabando en la región limítrofe”, declaró a Página Siete el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez. En consecuencia -sostuvo- no se puede estigmatizar a las poblaciones fronterizas como centros del ilícito.

“Oruro, por su cercanía con Chile, tiene varios kilómetros de frontera que son parte de la dinámica del contrabando, pero no podemos decir que las poblaciones son el centro de esta actividad. Se han convertido en puntos de tránsito y esa situación merece un análisis complejo, ya que la mercadería tiene un destino que debe ser investigado”, dijo.

Y esa tarea -aseguró- debe realizarse de forma conjunta entre el Gobierno, gobernaciones y municipios. “Hace tiempo se encontraron ferias de autos chutos en Challapata y el Estado ha intervenido. Ahora hemos recorrido las poblaciones y ya no se dan estas ferias. Entonces hay que ver donde se ha ido la venta del contrabando. Es necesario identificar la dinámica completa del contrabando que tanto mal hace al país y que arrastra consigo otros ilícitos”.

Peligro y control

Después del asesinato de los efectivos de la UCA, el presidente Evo Morales anunció un anteproyecto de ley por el cual los efectivos que participen en operativos contra el contrabando estarán exentos de responsabilidad penal cuando “por fuerza mayor” hagan uso de sus armas en contra de delincuentes. Asimismo, la norma les dará la facultad de realizar requisas y decomisos que serán coordinados con la Aduana.

A raíz de ese anuncio, la presidenta de la Aduana informó que los funcionarios de la entidad se replegarán para hacer la labor administrativa y ya no serán parte de los operativos. “La Aduana estará en los puntos de control. Lo que ha ocurrido (con los sargentos) fue en campo. En esos lugares tiene que armarse otra logística de los militares y policías, un civil ahí estorbaría”, declaró Marlene Ardaya.

El diputado Flores considera que la norma “quitará las ataduras” que tenían los militares de los puestos de avanzada en las fronteras. “El comandante de Huachacalla decía que aunque estaban en la frontera no podían hacer una requisa si no era en operativo. Necesariamente debían reportar a Aduanas”.

En 2017, el Gobierno anunció la instalación de centros multipropósito fronterizos con una inversión de 24 millones de bolivianos. “Serán infraestructuras equipadas con helipuertos, radares, comunicación satelital y todo lo necesario para la lucha contra el contrabando y la vigilancia de cualquier ilícito que pueda ocurrir en la frontera”, sostuvo el asambleísta del MAS.

A la fecha -dijo- se identificaron terrenos y se logró transferencia de los mismos por lo menos en Tambo Quemado y Pisiga. “Costó convencer a los comunarios”.

UD pedirá informes

Mediante una carta enviada al Presidente, el senador de UD Arturo Murillo solicitó la militarización de Sabaya. El legislador opositor anunció una petición de informe a cinco ministros.

“La ley 100 del 4 abril de 2011 autoriza el funcionamiento de un Consejo para el Desarrollo Fronterizo de Seguridad. Este consejo es justamente para la lucha del contrabando y vamos a pedir los informes pertinentes”, dijo.

Explicó que la norma señala que la cabeza de esta instancia es el Ministerio de la Presidencia. Le acompañan el Ministerio de Defensa, de Gobierno y de Planificación y de Economía.

“Queremos saber qué han hechos estos ministerios para luchar contra el contrabando desde 2011 hasta 2018. En vez de hacer retroceder al contrabando éste nos hace retroceder a nosotros”.

Testimonios

María Elena S. vive del contrabando hormiga

“Coima a nombre de la comunidad”

Me había quedado sin trabajo y con mi liquidación, me animé a traer mercadería. No me alcanzó para mucho.

Al venir de Chile, pese a que compré boleto hasta Oruro, el bus me dejó en la frontera. Eran las 21:00 estaba oscuro y vacío. Había unos carritos que me llevaron por la pampa.

Ahí aparecieron dos policías, revisaron lo que traía y me pidieron aporte para la comunidad de 500 bolivianos. Empecé a gritar y me quitaron lo que tenía en el bolsillo. Cuando llegué a Pisiga estaba asustada. En las trancas me observaron pero mostré la factura y pasé. Al llegar a Achica Arriba me quitaron todo. Pedí que llamen a Aduana. Pasaban minis llenos de mercadería, ni les revisaron.

Adriana Detenida por la 1008

“No sabía que mi amiga traficaba”

Conocí a una amiga que me ayudó mientras me separaba de mi esposo. Ella traía celulares y repuestos, cosas chicas que no hacían mucho bulto.

Me animó para que la acompañe a traer. Hacíamos con papeles pero no declarábamos todo, traíamos una parte de contrabando. Había señoras que hacían pasar hasta una docena entre sus polleras, nadie se daba cuenta.

En el cuarto viaje, hubo una requisa medio rara, había mucho personal. Cuando hacíamos fila mi amiga me dio a agarrar su bolsa y me dijo que iría al baño. De repente me revisaron y me quitaron su bolsa. Les dije que no era mía y al abrirla vieron algo raro en el forro, había cocaína. Me arrestaron. No he vuelto a saber de ella.

Página Siete / Leny Chuquimia / La Paz