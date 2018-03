A la altura de La Haya

Bajo el Penoco

Los que siguieron en detalle la primera sesión de alegatos en los tribunales de La Haya, se habrán sentido extraños al notar que por primera vez en mucho tiempo, el nombre de Bolivia está asociado a la solemnidad, el esmero, la serenidad y la rigurosidad a la hora de exponer los argumentos. No hay registros de un evento tan refinado que involucre a nuestro país y muchos se habrán sentido orgullosos de una “obra boliviana” de esas características, obligada por supuesto, por el contexto, la magnitud y el nivel de esa máxima instancia, seguramente la de mayor elevación en el mundo.

Ahí nadie golpea la mesa, nadie insulta, no se saca una hoja de coca del bolsillo y tampoco hay partidos de fútbol en el ínterin. Si los bolivianos somos capaces de llegar a ese extremo de excelencia, tal vez se puede pedir lo mismo en otros ámbitos, así la gente que ve aquello no se lleva el fiasco al saber que semejante demostración de pulcritud jurídica no tiene detrás a un régimen que pisotea como a un trapo viejo la Constitución.

Fuente: El Día