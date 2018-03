A media fuerza fue el trabajo de la Asamblea Legislativa boliviana en el primer trimestre

Organización, 21f y demanda marítima son las causales.

Gestión. Oficialismo reconoce lento avance. Oposición espera normalizar actividades desde abril.

Ref. Fotografia: Actos. La Asamblea Plurinacional trabajó los tres primeros meses sin aprobar leyes de impacto.

En los primeros tres meses del año, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), registra un lento avance en producción.

La organización en comisiones y comités, las jornadas de protestas por el 21F y la demanda marítima, fueron las causales del lento avance que han tenido los parlamentarios al inicio del 2018.

Pasado el 22 de enero, cuando se recuerda un año más del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se reinician las actividades laborales con cambios y conformaciones de comisiones y comités en ambas Cámaras, los trabajos no se han efectuado con normalidad.

Situaciones. Los parlamentarios de ambos lados camarales oposición y oficialismo, reconocieron el lento avance en la gestión y coincidieron en señalar que a partir del mes de abril, los trabajos podrían normalizarse con la aprobación de leyes de suma importancia.

Primero fue la conformación de las comisiones, las mismas que después se conforman en comités en cada Cámara, para esta situación, las bancadas Unidad Demócrata (UD), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento Al Socialismo (MAS), definen internamente a sus representantes. Esta situación se registró con problemas y diferencias entre los parlamentarios de cada bloque durante enero, inclusive hasta el momento existe disconformidad con algunos que resultaron que ocupan alguna cartera de comisión.

La segunda situación fue en el mes de febrero, que se marcó por las decenas de movilizaciones que se registraron en diferentes departamentos del país, por la defensa del voto del 21 de febrero del 2016 cuando se le dijo no a la reelección de Evo Morales. Marchas, mítines y paros cívicos fueron las acciones que se tomaron.

En el mes de febrero, las actividades en la ALP también fueron de cierta forma irregular por las fiestas de carnaval y la declaración de feriados en la época. Finalmente en este mes de marzo que finaliza, se sumó la concentración y atención a las medidas de la demanda marítima de Bolivia ante Chile, inclusive autoridades del alto mando del Gobierno en donde también figuraron los presidentes camarales: Gabriela Montaño en Diputado y José Alberto Gonzales en el Senado, viajaron a las audiencias de alegatos en La Haya.

Producción. Si bien se llevaron adelante algunas sesiones en ambas Cámaras, los tratamientos no fueron para leyes o normas de suma importancia o de impacto en el país.

Víctor Borda, diputado del MAS, indicó la Cámara de Diputados aprobó normas o ‘leyes ordinarias’, que si bien no son de impacto en el país, sirven para llevar adelante otras planificaciones o proyectos gubernamentales. “La coyuntura del país se ha marcado en otros aspectos, la mayor parte de los bolivianos y eso también incluye a la Asamblea no podían quedar de lado en el apoyo a la demanda marítima, es por eso que nosotros también hemos estado concentrados en esos temas y el trabajo se tornó poco irregular”, dijo. Confirmó que hasta el momento no hay leyes especiales, pero a partir del mes de abril, el trabajo se centrará en el tratamiento de temas fundamentales. Apuntó que se tienen en planificación el tratamiento y debate del nuevo Código Penal, la Ley General del Trabajo, modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras leyes de impacto.

Funciones. Desde la oposición también se manejó la misma posición, argumentando que la designación de las comisiones que duró hasta casi los días de carnaval fueron también obstáculos para avanzar con mayor rapidez en tratamiento de normas.

Aseguró que el trimestre es corto para la ALP porque se iniciaron los trabajos al culminar el mes de enero. “Nosotros tenemos que cuantificar la gestión después de enero, pero también se debe tomar en cuenta los retrasos por las conformación de comisiones, además del carnaval y las movilizaciones por el 21F. Pero los trabajos se van a normalizar con leyes importantes que se debe tratar en adelante. Por ahora podemos decir que ha sido un trimestre patriótico con trabajo considerable”, dijo el opositor.

Sin embargo mencionó que sí se han trabajado y aprobado normas y leyes de transferencia de terrenos o de espacios para diferentes proyectos gubernamentales, además de contratos petroleros en diferentes departamentos del país.

Anunció que para hoy se tiene previsto tratar en la Cámara de Diputados, la nueva Ley de Lucha contra el contrabando que ha sido aprobada y trabajada a pedido del presidente Evo Morales.

3 Años

De gestión llevan los parlamentarios en sus funciones desde su elección en el 2014.

2 Gestiones

Les resta a los actuales legisladores para seguir en función, para las elecciones 2019.

