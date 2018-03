¿Acatará Chile el fallo? Esta fue la respuesta que dio el canciller Ampuero

El canciller chileno, Roberto Ampuero, se refirió en La Haya sobre el fallo de la demanda marítima que le interpuso Bolivia. Esta fue su respuesta

Ruy D’Alencar / Daniel Cárdenas (La Haya)

A 24 horas de la exposición de los alegatos orales conclusivos de Chile en La Haya, el canciller mapochino, Roberto Ampuero, en una rueda de prensa ofrecida en su embajada, ha puesto en duda si su país –que es signatario del Pacto de Bogotá– respetará el fallo de la Corte Internacional de Justicia si este le resulta adverso.

“Mire, nosotros como país respetamos el Derecho Internacional y lo hacemos respetar también en relación con los tratados que lo rigen”, fue la respuesta de Ampuero a la consulta que le hizo la prensa chilena, al señalarle que la delegación diplomática del país trasandino tenía la preocupación de que Bolivia no respeto un veredicto contrario a su demanda porque la administración de Evo Morales ha anunciado que buscará otros caminos.

“No ha respondido si Chile va a respetar (el fallo)”, retrucó la periodista chilena, poniendo en apuros al canciller chileno. “Chile respeta el Derecho Internacional”, insistió él, rehuyendo a aclarar el escenario planteado.

Luego, Ampuero abandonó rápidamente el salón de la rueda de prensa, dejando a los periodistas sin respuestas.

Mire el video:

La delegación chilena en La Haya ha observado que el Gobierno boliviano no responda si obedecerá a la corte si esta decide que los mapochinos no están obligados a negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia. Más todavía luego de la declaración del vicepresidente Álvaro García Linera, que evitó responder a la prensa chilena en La Paz sobre un hipotético fallo adverso, diciendo que eso no va a ocurrir, que es una especulación.

Fuente: eldeber.com.bo