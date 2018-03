Actriz porno enfrentaría multa de 20 millones por violar 20 veces el acuerdo de silencio sobre Trump

El presidente Donald Trump y la actriz porno Stormy Daniels.

Los abogados del presidente estadounidense afirman tener justificaciones para demandar a la estrella Stormy Daniels por 20 millones de dólares.

La actriz porno Stormy Daniels violó un acuerdo de no divulgación al menos 20 veces, lo que la puede exponer a una demanda por hasta 20 millones de dólares en daños y perjuicios. Así lo señalan los abogados del presidente estadounidense, Donald Trump, a través de documentos presentados ante un tribunal de California este viernes.

Daniels —cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford— asegura haber tenido una aventura amorosa con Trump antes de que se convirtiera en presidente de EE.UU. y poco después del nacimiento de Barron, el hijo que tuvo con Melania Trump. El abogado del mandatario arregló con ella un acuerdo de silencio en vísperas de las elecciones de 2016.

No obstante, la estrella porno inició una disputa legal pública la semana pasada, en la que busca salir de dicho acuerdo alegando que Trump nunca puso su firma en él. Ahora, la defensa legal del presidente pretende llevar este caso a un arbitraje privado probablemente para retirarlo del ojo público, según informa The New York Times.

Daniels ha ofrecido devolver el pago por su silencio, de 130.000 dólares, para poder hablar sobre su escandaloso romance con Trump. Sin embargo, el abogado de la actriz afirma que ha sido amenazada con violencia física si llega a divulgar su relato.

Fuente: actualidad.rt.com