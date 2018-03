Adicto viola y mata a mujer que iba a su trabajo; testigo filmó el hecho

Otras dos mujeres denunciaron que el sujeto intentó violarlas y se cree que hay más víctimas. El hombre que grabó el suceso no se dio cuenta de que era una violación

Fernando Soria Sejas

El Jueves Santo, como todos los días, Elvira C. Ch. (51) se levantó de madrugada y salió rumbo a su trabajo, en una panadería, donde limpiaba las latas y hacía otras labores; sin embargo, a medio camino, a las 5:15, fue interceptada por un hombre en situación de calle, Juan C.S.S. (20), quien la empujó haciendo que se golpee la cabeza y abusó de ella en plena vía pública, en el sexto anillo y Radial 13, frente al colegio Saint Patrick.

Según la fiscal Evelyn Domínguez, el informe forense reveló que la mujer falleció por un traumatismo encefalocraneano, aunque aún no se ha determinado si ya había fallecido cuando fue abusada sexualmente por el sujeto.

En menos de 24 horas la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), a la cabeza del coronel Francisco Vidaurre, logró dar con el autor, quien confesó el hecho y de quien se determinó que tiene otras dos denuncias en el módulo policial de Los Lotes por parte de mujeres a las que agredió con golpes en la cabeza e intentó abusar de ellas. Además, se cree que hay otras víctimas y aún está por establecerse cuántas tentativas y violaciones ha cometido el aprehendido, señaló Domínguez.

Testigo filmó el hechoUn hombre que trotaba por el lugar del hecho, a tempranas horas, se sorprendió al ver a un sujeto de polera roja y pantalón azul sobre una mujer en medio de la grama algo crecida, al lado de un canal de drenaje. Otro testigo, un vecino de la zona, observó el hecho desde su terraza.Sin embargo, en sus declaraciones ante la fiscal dijeron que no se percataron de que fuera un abuso, puesto que no vieron la agresión y al no haber resistencia de parte de la mujer (que podía estar desmayada o ya fallecida), creyeron que se trataba de una pareja en estado etílico y por tal motivo no intervinieron. Felcv capturó al autorLa declaración de testigos de la zona hizo apuntar las investigaciones hacia los drogodependientes y alcohólicos que pululan por la zona, por donde abundan las chicherías. Es así que se aprehendió a tres de ellos, quienes, al ver las imágenes, identificaron al autor del crimen. Fue así que los agentes policiales lo ubicaron la noche del jueves y lo aprehendieron. El sujeto será imputado por el delito de feminicidio y hoy será puesto ante un juez. Las dos caras del crimen Una de las hijas de la víctima, Elvira C.Ch. contó que su madre mantenía a tres de sus seis hijos, que son menores de edad.La mujer tenía el perfil que Juan C.S.S. elegía para sus agresiones, pues en la mayoría de los casos atacaba a mujeres que usan pollera y de edad avanzada para someterlas. El autor del cuarto feminicidio en lo que va del año en Santa Cruz, de niño quedó huérfano y fue criado por su abuela en Roboré. La adicción al alcohol y a la marihuana lo llevó a vivir en la calle primero en Puerto Suárez y luego se trasladó a la capital cruceña.

Menor apaga cámaras para tapar abusoUn joven de 22 años que trabaja como ayudante en un camión repartidor de gaseosas será procesado por violación de una menor de edad, de13 años, quien era su novia y tuvo relaciones sexuales con él de manera consentida; sin embargo, la fiscal Evelyn Domínguez recordó que el consentimiento de la víctima, en caso de ser menor de edad, no exime de culpa al agresor. La madre de la chica fue quien descubrió el hecho al darse cuenta de que las cámaras de seguridad de su casa habían sido desconectadas la tarde del jueves, cuando ella estuvo ausente, además de hallar algunos indicios en su casa que la hicieron presumir que alguien había estado en el lugar.

Al interrogar a su hija, esta le terminó confesando lo que había sucedido y la mujer sentó la denuncia ante la Felcv.

Fuente: eldeber.com.bo