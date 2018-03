¡Agustín Marchesín ve “injusto” no ser convocado por Argentina!

El portero de las Águilas del América envió un mensaje al cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

Agusín Marchesín jugó su último partido como seleccionado de Argentina ante Nigeria, en noviembre de 2017, un debut gris para el portero de la Águilas del América.

¡ORGULLO AMERICANISTA! #LigaCampeonesxFOX La jugada de Agustín Marchesín en el partido entre el América y el Tauro FC de Panamá fue resaltada en varios medios internacionales. ??? ?? https://t.co/hXGlTF1BXr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 8 de marzo de 2018

¿Culpables de ese 2-4? Marchesín fue de los más sonados, uno de los señalados aquella noche en Rusia, donde no jugó Lionel Messi.

¡LO MEJOR DEL AMÉRICA VS. TAURO! Revive el #AnguloFOX de la goleada que propinaron las Águilas en la #LigaCampeonesxFOX incluida la atajada de Marchesín que dio vuelta al Mundo: pic.twitter.com/m7EotqpGC3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 8 de marzo de 2018

Casi cuatro meses después, en la Fecha FIFA previo al Mundial, Jorge Sampaoli no llamó a Agustín para los duelos contra Italia y España; en su lugar, el estratega de la albiceleste llamó a Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero.

“La verdad que sí (me sorprendió no ser llamado), estoy en un mejor momento en mi carrera, y me parece un poco injusto, por ahí, en un partido que se evalúe todo lo bueno que vengo haciendo”, dijo el meta a Closs Continental.

¡TAMBIÉN SIN MESSI SE PUEDE!#CentralFOX Argentina venció sin problema a una Italia que no levanta tras quedarse sin Mundial:https://t.co/sK5PEnW0lt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 23 de marzo de 2018

“Muchos en Argentina me evalúan por un solo partido, que es una locura, porque vengo jugando 70 partidos en lo que va del año, y creo estar haciendo las cosas bien para merecer la oportunidad.

“Juago cada fin de semana, cada tres días, porque ahora estamos jugando Concachampions (Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2018); entonces, trabajo para estar”, consideró el guardameta del Club de Coapa, uno de los menos goleados en la Liga MX.

“Es mi sueño estar en el Mundial, no voy a mentir. No soy tonto y sé que el partido de Nigeria fue un partido atípico, pero sé cómo fueron los goles, no creo que algún otro arquero pudiera atajar los goles contra Nigeria”, remató un esperanzado Marchesín, quien tiene fe en asistir a la máxima justa del futbol mundial.

¿NO PISA TERRITORIO ENEMIGO? #FOXenRusia Después de vencer a Italia en Manchester, la Selección Argentina se entrenó en la ciudad deportiva de Valdebebas, pero Messi fue el gran ausente. ?? https://t.co/jMVMMxuBOb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 24 de marzo de 2018

Fuente: foxsports.com.ar