Alberto Ostria Gutiérrez y las notas del 50

Por Marcelo Ostria Trigo, Diplomático.

Alberto Ostria Gutiérrez (1897-1970) fue un destacado internacionalista y literato boliviano. Su carrera diplomática fue extensa.

Ahora se recuerda a este gran diplomático, por haber sido, como embajador de Bolivia en Chile, quien negoció exitosamente y suscribió con el canciller chileno Horacio Walker Larraín las notas de 1 de junio de 1950 y de 20 del mismo mes. En las notas de 1950, Ostria Gutiérrez expresó: “…tengo a honra proponer a Vuestra Excelencia que los Gobiernos de Bolivia y Chile ingresen formalmente a una negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener una salida propia soberana al Océano Pacífico”.

La respuesta del canciller chileno fue: “…tengo el honor de expresar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno (…) está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar una fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico…”.

Lamentablemente, la opinión en Bolivia, mal informada, unas veces con buena fe y otras con intereses sectarios internos, hizo que no prosperara esta iniciativa compartida con el entonces gobierno de Chile, llegando a concretar una negociación que pudo ser histórica.

Esta oposición tuvo como el más alto exponente a don Franz Tamayo, que escribió varias notas criticando la negociación con metáforas. A éstas, respondió don Roberto Prudencio Romecín: “Lamentablemente, debo confesar que no he hallado (en lo dicho por Tamayo) más que frases líricas y no es con frases líricas que se puede resolver una cuestión de tanta monta para el país. Los problemas políticos internacionales no pueden tratarse en verso”.

En definitiva, ésta fue la primera vez, desde la firma de Tratado de 1904, que un gobierno de Chile acepta, por escrito y formalmente, entrar en negociaciones directas con Bolivia para solucionar la mediterraneidad.

Indudablemente, este logro sirvió de antecedente para el ofrecimiento chileno de 19 de diciembre de 1975, que ya fue el más concreto: ceder a Bolivia una franja territorial al Norte de la ciudad de Arica hasta la llamada Línea de la Concordia -límite entre Perú y Chile- hasta vincular el actual territorio boliviano con el Océano Pacífico.

Ambos ofrecimientos, se encuadran en la teoría del Estoppel, por la que los actos propios de un Estado crean obligaciones.