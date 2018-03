Andrés Iniesta, a un mes de decidir si se queda o se va del Barcelona: “Todo está muy meditado”

“Si me voy será porque no puedo dar el 100% como jugador y como persona a mi club. Va a ser una decisión difícil, sea la decisión que sea la voy a tener muy madurada, estoy muy tranquilo y estoy disfrutando mucho de este año”, sentenció el español, quien dejó en claro que, “no iría a ningún sitio que compitiese contra mi club. Todo está muy meditado pero no está decidido”.