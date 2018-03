Argentina: YPF se lanzó a la energía eléctrica con una central térmica en Vaca Muerta

Invirtió US$ 200 millones y su producción equivale al consumo de 380.000 hogares. Habrá más.

Miguel Gutiérrez, presidente de YPF.Foto Lucia Merle

YPF Energía Eléctrica, una de las sociedades que desde 2013 componen la compañía nacional petrolera, inauguró el viernes la central térmica Loma Campana en el corazón del yacimiento no convencional Vaca Muerta.

El espacio está compuesto por dos nuevas turbinas de última generación, GE LMS100PA+, generarán 110 MW cada una. La inversión fue de 200 millones de dólares. Los 220 MW en total constituyen el equivalente al consumo de 380 mil hogares. Estos se incorporarán al sistema interconectado a cargo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Las flamantes plantas requieren 1,2 Mm3 de gas que provee el gasoducto del Pacífico y otros 200 m³ de agua utilizada en su enfriamiento. Las obras demandaron 11 meses y dieron trabajo a unos 500 operarios la mayoría de ellos de la provincia de Neuquén.

En armonía con el proyecto energético se desarrolló, junto a las plantas, un predio forestal de 130 hectáreas con 100 mil álamos, creando de este modo un pulmón verde en la desértica región.

De la presentación del nuevo emprendimiento participaron el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, el gobernador de la provincia de Neuquén Omar Gutiérrez y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, entre otras autoridades.

Con esta central Neuquén se convierte en la principal proveedora de electricidad del país aportando el 1% del total nacional. La provincia patagónica es la que además entrega cerca del 50% del gas de la Nación con la explotación de yacimientos convencionales y no convencionales en la cuenca neuquina.

“Neuquén es la provincia que hace el mayor aporte de energía al país”, confirmó Aranguren. “La energía del futuro próximo va a estar basada en el gas, un recurso que tenemos al alcance de la mano. Queremos acompañar ese proceso con proyectos y obras como la Central Térmica de Loma Campana, que nos permite agregar valor al gas que extraemos de Vaca Muerta”, señaló el presidente de YPF, Gutiérrez.

En la actualidad YPF Energía Eléctrica alcanza los 1800 MW aunque su proyección más ambiciosa es duplicar esta cifra y acercarse a los 4000 MW en 2022. Para llegar a esta meta requerirá de una inversión superior a los US$ 1300 millones, según trascendió.

En la búsqueda de dineros frescos, en febrero de este año YPF Energía Eléctrica le vendió el 24,99% de su paquete accionario a GE Energy Financial Services Inc. (General Electric Company) a cambio de US$ 300 millones. Por estas fechas, la empresa nacional se encontraría negociando la venta de otra tajada similar con el fondo de inversión Blackstone.w

Fuente: clarin.com