Así funciona la monumental máquina de vigilancia social de Facebook

El artículo de la profesora de UNC, autora también de Twitter and Teargas: The Power and Fragility of Networked Protest (Twitter y gas lacrimógeno: el poder y la fragilidad de la protesta en redes), describe rasgos de una extrema vigilancia en la naturaleza misma de Facebook. Porque no sólo registra cada click y cada “me gusta” en el sitio. También guarda el historial de navegación, compra datos externos de los usuarios (como información financiera, algo que la Unión Europa impide parcialmente) y aspira a unificar sus bases con datos offline, comenzando por el registro de las compras que un usuario hace en una tienda física.