Auge y caída de Elizabeth Holmes, la emprendedora que un día valió 3.600 millones de euros

En 2015, Holmes y su empresa Theranos valían miles de millones. En 2016, Forbes valoraba su fortuna personal en 0 dólares. Ahora, ha tenido que reconocer que todo fue una estafa.

Solemos olvidar la frase entera del famoso Carpe diem, la que le da causa, la que reza “no confíes en el mañana”. Hablemos, por ejemplo, de 2015. ¿Qué tal fue ese año para ustedes? Porque es posible que nadie viviese un 2015 como el de Elizabeth Holmes: el vicepresidente Joe Biden visitaba sus fábricas y compartía mesa con ella; el expresidente Bill Clinton la invitaba a su Iniciativa Global a compartir espacio, charla y nivel de prestigio con Jack Ma –el segundo hombre más poderoso de China, dueño de Aliexpress–; Forbes valoraba Theranos, su start-up convertida en poderoso unicornio, en 7.300 millones y catapultaba a Holmes a lo alto de su lista de “mujeres emprendedoras más ricas”.

Ella se lo merecía. Había abandonado la prestigiosa Universidad de Stanford a los 19 años, había fundado Theranos en 2003, había prosperado contra todo pronóstico y su producto iba a cambiar el mundo. Para todos. Se convirtió en la emprendedora milmillonaria más joven de la que tuvimos constancia, la invitada estrella de Facebook, la nueva Steve Jobs dando discursos inaugurales en universidades, la mujer del año –en lo tecnológico o a secas– para tantas publicaciones y summits… A sus 31 años, Elizabeth Holmes era el éxito en forma de mujer, con una fortuna personal estimada en más de 3.650 millones de euros, recogiendo premios de manos de celebrities como Jared Leto y viviendo el momento. Su momento. Aquel que anticipaba un futuro donde la biotecnología reemplazase a lo digital como fuente de fortunas. Un futuro donde biotecnología y el nombre de Elizabeth Holmes fuesen sinónimos como lo fueron Bill Gates e informática.

Menos de un año después, Forbes “despojaba” de su fortuna a Holmes, que pasaba a tener un valor neto de 0 (cero) dólares. En otoño de 2016, nuestro colega Nick Bilton reproducía en Vanity Fair el fracaso de su compañía, la prohibición de que Holmes se acercase a un laboratorio durante al menos dos años, el despido de cientos de personas, la caída del valor de Theranos a la décima parte de su valor, un castillo de billetes viniéndose abajo a toda velocidad.

Hoy, Holmes ha sido acusada formalmente por fraude. Por unos 570 millones de euros.

Theranos, la falsa revolución

¿Que qué ofrecía Holmes? Déjeme responderle con otra pregunta: ¿Recuerda su último análisis de sangre? ¿La vía, los distintos tubitos? Si le parece incómodo, haga memoria y recordará cuando se hacían con largas agujas y jeringuillas. Considere también lo común que es. En Salamanca en 2014, por ejemplo, se realizaban analíticas –en plural– a unos 1.500 pacientes al día. Extrapolando: al año se realizan más análisis de sangre que habitantes hay en su provincia, 1,5 análisis por habitante. Con un coste en tiempo, en dinero (digamos que entre 12 y 20 euros los más comunes), en laboratorios, en logística, en…

Elizabeth Holmes prometía con Theranos análisis de sangre a partir de una gota para las analiticas más comunes. Una revolución para la sanidad de todo el planeta. Algo que mejoraba las vidas de todos, desde usuarios hasta laboratorios.

El problema es que era mentira.

El 14 de octubre de 2015, en el año mágico de Holmes, el Wall Street Journal había publicado un fatídico reportaje, firmado por John Carreyrou, en el que se destapaba parte del fraude. La mayor parte de los análisis, contaba el periodista, no tenían nada de innovador. Peor, indicaba después Bilton en Vanity Fair: Holmes había mentido en todo. El Ejército de Estados Unidos no había adoptado su tecnología para análisis de campo en territorio bélico (Afganistán), la mayor parte de los contratos de los que presumía no eran ciertos.

En Theranos, con esa valoración de 7.600 millones de euros, no había entrado apenas dinero que no fuera el de inversores. El castillo, en realidad, era un tenderete construido con los 650 millones de euros que ahora le reclama la justicia estadounidense. Un dinero reunido a golpe de mentiras.

Han sido dos años y medio de despidos, peleas sanguinarias entre los propios inversores buscando salvar lo que pudiesen y querellas colectivas al mismo tiempo, el intento desesperado de Holmes de demostrar que su tecnología funcionaba [no era verdad, enseñó muestras basadas en los análisis que ya conocemos hoy]. Y, por encima de todos estos episodios, una investigación federal liderada no por una autoridad sanitaria, sino financiera: la SEC, más o menos equivalente a nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A Holmes y a Sunny Balwani, expresidente de la compañía, se les acusa de cometer una “estafa masiva”. Su tecnología propietaria apenas era capaz de lidiar con unos pocos análisis y el resto de toda su actividad se basaba en los métodos tradicionales. La revolución era una fachada para “mentir sobre los resultados financieros, empresariales y tecnológicos” de Theranos. Holmes, que había llegado al olimpo start-up subida a un unicornio sangriento, había vendido un caballo de Troya al capital riesgo.

Holmes evitará la cárcel y los juzgados –al menos por la parte federal; Balwani lo tiene un poco más difícil– a cambio de ceder todas sus acciones (el 50% de Theranos), el control de la compañía que creó hace 15 años y pagar una multa de medio millón de dólares. El acuerdo no implica que tenga que admitir su culpa –la SEC ya lo ha hecho por ella–, pero la despoja de toda gloria y señala claramente que, si algún día alguien compra Theranos, ella no verá ni un céntimo hasta que los inversores recuperen ese dinero inicial. Holmes, que algún día soñó con verse en el mismo panteón que Gates, Zuckerberg o Jobs, ya no pasará a la eternidad ni aunque su empresa logre algún día cumplir con sus promesas.

